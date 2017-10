Gericht spricht muslimisch-bosnischen Ex-Kommandeur von Srebrenica frei

Ein Gericht in der bosnischen Hauptstadt Sarajevo hat am Montag den ehemaligen Kommandeur der bosnisch-muslimischen Truppen in Srebrenica, Naser Oric, freigesprochen. Der 50-Jährige hatte sich wegen der Ermordung von drei serbischen Kriegsgefangenen im Osten Bosniens im Jahr 1992 verantworten müssen. Das Gericht befand auch Orics 49-jährigen Waffenbruder Sabahudin Muhic für nicht schuldig.

Dutzende Menschen applaudierten Oric, als er das Gerichtsgebäude verließ und in einem Geländewagen verschwand. Oric gilt vielen bosnischen Muslimen als Held, weil er während des Bosnienkriegs (1992 bis 1995) die Verteidigung seiner Heimatstadt Srebrenica gegen die serbischen Belagerer organisierte.

Von serbischer Seite gab es dagegen zornige Reaktionen. Serbiens Präsident Aleksandar Vucic erklärte: "Es ist offensichtlich, dass wir selbst für Gerechtigkeit kämpfen müssen." Stets seien nur die Serben die Angeklagten. In einer Stellungnahme von Serbiens Verteidigungsminister Aleksandar Vulin hieß es, das Urteil gefährde "den Frieden, die Sicherheit, das Vertrauen und die Versöhnung auf dem gesamten Balkan". Vinko Lale, Vorsitzender einer Vereinigung ehemaliger serbischer Kriegsgefangener in Srebrenica, sagte, das Urteil werde zur "Radikalisierung" beitragen.

Viele Serben - sei es in Bosnien oder im benachbarten Serbien - sprechen von einem krassen Fehlurteil. Für sie ist Oric ein "Mörder", der mit seinen Gefolgsleuten zwischen 1992 und 1995 gegen serbische Dörfer in der Umgebung Srebrenicas vorging und dort Verbrechen an Zivilisten und Kriegsgefangenen verübte. Gemäß einem von serbischen Behörden 2014 ausgestellten Haftbefehl wollte Oric die Serben durch Einschüchterung, Folter und Mord vertreiben.

Das zur UN-Enklave erklärte Srebrenica wurde im Juli 1995 von bosnisch-serbischen Einheiten eingenommen, die Schätzungen zufolge 8000 bosnische Muslime - Männer und Jungen - ermordeten. Der Internationale Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien (ICTY) in Den Haag stufte das Massaker als "Völkermord" ein. Belgrad lehnt diesen Begriff als "einseitige Stigmatisierung" des serbischen Volks ab und spricht stattdessen von den Taten einzelner Verbrecher.

Der Haager Gerichtshof hatte den 2003 festgenommen Oric 2006 zu zwei Jahren Haft verurteilt. Im Urteil hieß es, er sei während des Bosnienkriegs nicht genügend gegen Verbrechen eingeschritten, die seine Truppen an Serben verübten. Zwei Jahre später wurde Oric in einem Berufungsverfahren freigesprochen.

Belgrad reagierte schon damals empört auf den Freispruch. Nach Angaben serbischer Vereinigungen wurde bislang nicht ein muslimischer Bosnier wegen der seinerzeit im Gebiet um Srebrenica an Serben verübten Verbrechen verurteilt. Opferorganisationen zufolge wurden dort während des Konflikts 2438 serbische Zivilisten und Soldaten getötet.

2015 wurde Oric aufgrund des serbischen Haftbefehls in der Schweiz festgenommen, aber nicht nach Serbien, sondern nach Bosnien ausgeliefert. Der damalige serbische Ministerpräsident und heutige Staatschef Vucic beschuldigte Oric, dem Kriegsgefangenen Slobodan Ilic 1992 die Augen ausgestochen und ihn dann getötet zu haben.

Während des im Januar 2006 begonnenen Prozesses in Sarajevo wegen der Ermordung Ilics und zwei weiterer Gefangener sagte Oric wiederholt, dass er als Soldat keine Reue empfinde. Aussagen von Zeugen, wonach der Angeklagte im Juli 1992 einen der drei Kriegsgefangenen erwürgte, bestritt Oric.

Oric war als junger Polizist tagsüber Personenschützer des einstigen serbischen Präsidenten Slobodan Milosevic. Im Nebenjob war er als Türsteher in Belgrader Nachtklubs tätig. Zu Beginn des Bosnienkriegs befand er sich in Srebrenica, wo er ab April 1992 die bosnisch-muslimischen Truppen befehligte. Drei Monate vor dem Fall der Stadt am 11. Juli 1995 wurde er zusammen mit anderen Offizieren zu Militärübungen abgezogen.