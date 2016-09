Gericht verkündet Urteil im Mordfall Anneli

Im Prozess um die Entführung und Ermordung der 17-jährigen Anneli-Marie aus Sachsen will das Landgericht Dresden am Montag (14.00 Uhr) die Urteile verkünden. Die beiden Angeklagten sollen die Gymnasiastin im August vergangenen Jahres in der Nähe ihres Elternhauses entführt und von der Familie des Mädchens 1,2 Millionen Euro Lösegeld gefordert haben. Der 40-jährige Markus B. soll das Mädchen einen Tag später aus Angst vor Entdeckung erstickt haben.

Die Staatsanwaltschaft forderte für den Hauptangeklagten eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes und die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Für den 62-jährigen Mitangeklagten Norbert K. forderte die Anklage 15 Jahre Haft wegen Mordes durch Unterlassen. Beiden wird zudem erpresserischer Menschenraub mit Todesfolge vorgeworfen.