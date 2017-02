Geschlossene Restaurants aus Solidarität mit Einwanderern in den USA

Wie sieht ein Tag in den USA ohne Einwanderer aus? Um diesen Effekt zu verdeutlichen, findet in den Vereinigten Staaten am Donnerstag der "Day without Immigrants" statt, an dem sich auch eine Reihe von Spitzenrestaurants in Washington beteiligt. Es gehe darum, die "Entmenschlichung und offenkundige Unterdrückung" von Eingewanderten zurückzuweisen, heißt es auf der Facebook-Seite der Kampagne.

Der Protest richtet sich gegen die Einwanderungspolitik des neuen US-Präsidenten Donald Trump. Der Aufruf an Einwanderer, am Donnerstag weder zur Arbeit noch zum Einkaufen zu gehen, um die Bedeutung von Einwanderern für die US-Wirtschaft zu verdeutlichen, hatte zunächst als lose Kampagne begonnen. Als aber auch Spitzenlokale in Washington, New York und Philadelphia ihre Teilnahme an der Protestaktion erklärten, erfuhr sie einen enormen Zuspruch.

Der aus Spanien stammende bekannte Koch José André etwa will fünf seiner Restaurants in mehreren Städten geschlossen lassen. Er liegt mit dem US-Präsidenten im Rechtsstreit, weil er sich von Plänen zurückgezogen hatte, in Trumps Hotel in Washington ein Restaurant zu eröffnen. Als Grund gab er Trumps kritische Äußerungen über Einwanderer im Wahlkampf an.

Der US-Präsident will unter anderem eine Mauer an der Grenze zu Mexiko bauen, um illegale Übertritte einzudämmen. Ende Januar verbot er zudem per Dekret die Einreise für Bürger aus sieben mehrheitlich muslimischen Ländern und setzte das Flüchtlingsprogramm des Landes aus. Der Einreisestopp ist derzeit aber durch die Justiz blockiert.

Bei Razzien gegen illegal Eingewanderte in den USA waren in der vergangenen Woche zudem mehr als 680 Menschen festgenommen worden. Dem Heimatschutzministerium zufolge handelte es sich bei 75 Prozent der Festgenommenen um verurteilte Straftäter. Ähnliche Einsätze hatte es auch unter Trumps Vorgänger Barack Obama gegeben.