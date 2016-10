Gewerkschaft der Polizei verurteilt Angriffe von "Horror-Clowns"

Der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Oliver Malchow, hat die jüngsten Angriffe sogenannter Horror-Clowns in Deutschland verurteilt. Auch wenn es sich um als Clowns maskierte Täter handele, seien die Übergriffe "alles andere als komisch", sagte Malchow den "Ruhr Nachrichten" vom Samstag. "Das sind schwerste Straftaten."

Wer bereit sei, jemandem Todesangst einzujagen und mit Messer oder Kettensäge auf Menschen loszugehen, der nehme Verletzungen oder gar den Tod seines Opfers in Kauf, erklärte der GdP-Chef. Wenn Menschen sich bedrängt und eingeschüchtert fühlten, könne das als Körperverletzung verfolgt werden.

"Horror-Clowns" erschrecken seit einiger Zeit in den USA immer wieder Passanten oder Autofahrer. Ähnliche Vorfälle gab es in Großbritannien und Schweden. In den vergangenen Tagen wurden auch in Deutschland mehrere Fälle gemeldet, bei denen als "Horror-Clown" verkleidete Unbekannte Menschen angegriffen oder verfolgt hatten.

Nach Polizeiangaben versuchte am Freitagabend ein unbekannter Täter im Clownskostüm im Rostocker Stadtteil Evershagen, einen 22-jährigen Mann und seine 20-jährige Begleiterin mit Farbe zu besprühen. In der Rostocker Innenstadt sei ein "Horror-Clown" mit einem Baseballschläger in der Hand laut schreiend auf einen 26-Jährigen zugelaufen.

Die Geschädigten seien nicht verletzt worden und mit dem Schrecken davongekommen, teilte die Polizei Rostock mit. In beiden Fällen seien Ermittlungen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung aufgenommen worden.

Auch in Aachen ereigneten sich am frühen Samstagmorgen binnen weniger Stunden zwei Vorfälle, bei denen als Clowns verkleidete Menschen ihr Unwesen trieben. Im ersten Fall sprang nach Polizeiangaben ein Täter aus einem Gebüsch und erschreckte einen 21-jährigen Fahrradfahrer, der daraufhin stürzte und in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Ein 18-Jähriger sei von einem "Horror-Clown" mit einem langen Gegenstand in der Hand verfolgt worden.