Gipfel lateinamerikanischer Staaten berät über Verhältnis zu USA

Wenige Tage nach dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump kommen in der Dominikanischen Republik die Chefs der Staaten Lateinamerikas und der Karibik zu einem Gipfel zusammen. Bei dem Treffen der 33 Mitgliedsländer der Gemeinschaft Lateinamerikanischer und Karibischer Staaten (Celac) im Badeort Bávaro soll es am Mittwoch laut Tagesordnung um Handelsfragen, Migration und den Kampf gegen Drogen gehen. Eine dominierende Rolle dürften die künftigen Beziehungen zu den USA unter Trump spielen.

In der Region herrscht beträchtliche Unsicherheit, welche Ziele der neue US-Präsident verfolgen wird. Am Montag hatte Trump das Transpazifische Freihandelsabkommen TPP gestoppt, wovon in der Region die Länder Peru, Chile und Mexiko betroffen sind. Sorge herrscht zudem wegen Trumps Ankündigung, eine Mauer an der Grenze zu Mexiko zu errichten. Auch die von der früheren US-Regierung verfolgte Politik der Annäherung an Kuba steht in Frage.