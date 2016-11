Gladbach unterliegt im Derby gegen Köln 1:2

Vor dem Hit zwischen Borussia Dortmund und Rekordmeister Bayern München am Abend hat Borussia Mönchengladbach zwar seinen Torfluch in der Fußball-Bundesliga beendet, aber eine bittere Niederlage hinnehmen müssen. Im Derby gegen den Erzrivalen 1. FC Köln unterlagen die Fohlen am 11. Spieltag 1:2 (1:0). Nach fünf Spielen hatten die Fohlen, die erstmals seit acht Jahren wieder gegen die Geißböcke zu Hause verloren, immerhin wieder einen Treffer erzielt.

Der neue Cheftrainer Maik Walpurgis hat derweil mit dem FC Ingolstadt durch das 1:0 (0:0) bei Darmstadt 98 in seinem ersten Bundesliga-Spiel direkt einen Sieg gefeiert und den Bann gebrochen. Moritz Hartmann (68.) traf für die Bayern.

Walpurgis war von den Schanzern zum Nachfolger von Markus Kauczinski berufen worden, der nach zehn Spielen mit nur zwei Punkten vor der Länderspielpause gehen musste. Ingesamt war Ingolstadt 15 Spiele ohne Dreier geblieben.

Die Tabellenführung hatte Neuling RB Leipzig durch das 3:2 (1:2) bei Bayer Leverkusen am Freitagabend übernommen. Die Bayern können sich die Spitzenposition allerdings durch einen Erfolg im Signal Iduna Park beim Vizemeister zurückholen.

Kapitän Lars Stindl (31.) erzielte das Führungstor der Gladbacher, die zuletzt in fünf Spielen nur zwei Punkte geholt hatten. In der 59. Minute glichen die Kölner durch das zwölfte Saisontor von Anthony Modeste aus. Der Franzose hatte allerdings Glück, dass Jannik Vestergaard den Ball beim Abwehrversuch genau gegen den Kopf von Modeste köpfte. Der FC konnte die dritte Auswärtsniederlage in Folge abwenden. Marcel Risse (90.+1) per Freistoß erzwang den Sieg.

Hertha BSC holte durch das 0:0 beim FC Augsburg einen Auswärtspunkt und ist jetzt Tabellendritter vor 1899 Hoffenheim. Der FSV Mainz 05 verbuchte durch ein 4:2 (2:0) gegen den SC Freiburg drei weitere Heimzähler. Niko Bungert (15.), Yunus Malli (20., Foulelfmeter), Stefan Bell (82.) und Karim Onisiwo (90.+5) trafen für die Rheinhessen, die an Leverkusen vorbeizogen. Vincenzo Grifo (67.) und Nils Petersen (85.) gelangen die Tore für die Breisgauer.

Der VfL Wolfsburg unterlag Schalke 04 0:1 (0:0). Leon Goretzka (82.) erzielte das Siegtor für die Knappen, die ihre Aufholjagd in der Bundesliga fortsetzten.

Aufsteiger Leipzig ließ sich am Freitag in Leverkusen auch von Farbbeutelwürfen von Vermummten auf den Mannschaftsbus bei der Fahrt zum Stadion nicht verunsichern. Auch ein zweimaliger Rückstand in der BayArena wurde wettgemacht und der FC Bayern an der Spitze abgelöst. "Es ist auch schön für die Liga, dass die Bayern seit vielen Jahren erstmals als Zweiter zu einem Auswärtsspiel reisen mussten, das tut der Liga gut", sagte RB-Trainer Ralph Hasenhüttl.