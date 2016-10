Drei Viertel der Deutschen sehen die Bundesrepublik als weltoffen und tolerant an. Nur etwa jeder Fünfte spricht Deutschland Weltoffenheit ab. Dies zeigt der " Glücksatlas 2016", der von der Deutschen Post am Dienstag veröffentlicht wurde. Die diesjährige Ausgabe legt einen besonderen Schwerpunkt beim Thema "Kulturelle Vielfalt".

Zwei Drittel (67 Prozent) finden es gut, dass Deutschland durch die Zuwanderung vielfältiger wird. Und fast genauso viele (65 Prozent) empfinden Einwanderung als persönliche Bereicherung.

Integration gelingt nur zur Hälfte

Dennoch fällt das Urteil über das Gelingen von Integration eher nüchtern aus. So meint lediglich etwa die Hälfte der Befragten (51 Prozent), das Zusammenleben von Menschen aus unterschiedlichen Herkunftsländern habe bisher alles in allem gut funktioniert. 44 Prozent sehen das nicht so, im Osten sind es sogar 58 Prozent.

Generell sind die Ostdeutschen skeptischer als die Westdeutschen: Während 70 Prozent der Menschen im Westen es gut finden, dass Deutschland durch die Einwanderung vielfältiger wird, sind es im Osten nur 56 Prozent. Dabei zeigt sich, dass der persönliche Kontakt ausschlaggebend ist. Während 88 Prozent der Westdeutschen angeben, persönlich Kontakt zu Zugewanderten zu haben, sind dies im Osten nur 62 Prozent.

Zufriedenheitsspanne zwischen Ost und West nimmt zu

Alles in allem sind die Deutschen heute so glücklich wie seit zehn Jahren nicht mehr. Die Lebenszufriedenheit nahm in diesem Jahr zu und erreichte auf einer Skala von null bis zehn einen Wert von 7,11. Grund dafür dürften die gute Arbeitsmarktsituation und der Anstieg der Reallöhne sein.

Vor allem die Westdeutschen sind glücklicher geworden und erreichen einen Wert von 7,16, während die Ostdeutschen etwas unzufriedener geworden sind und nur auf einen Wert von 6,88 kommen. Damit hat sich der Abstand zwischen Ost und West beim Glücksempfinden leicht vergrößert.

"Glücksatlas" sieht Schleswig-Holstein auf Platz 1

Am glücklichsten sind nach wie vor die Menschen in Schleswig-Holstein. Unter 19 Regionen landete das norddeutsche Bundesland zum vierten Mal in Folge mit einem Wert von 7,41 auf der Glücksskala ganz vorn, gefolgt von Franken und der Region Niedersachsen/Nordsee. Am Ende liegt erneut Mecklenburg-Vorpommern mit einem Wert von 6,77. Am glücklichsten im Osten sind die Thüringer.

Die Daten stammen aus dem Sozio-oekonomischen Panel (SOEP) sowie einer Allensbach-Umfrage unter 5888 Menschen vom Frühsommer 2016. Zudem befragte das Marktforschungsinstitut dimap rund tausend Bundesbürger, wie offen und tolerant sie gegenüber kultureller Vielfalt sind.