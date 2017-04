Göring-Eckardt: Familiennachzug für Flüchtlinge "Gebot der Menschlichkeit"

Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt hat die große Koalition aufgefordert, den Familiennachzug für Flüchtlinge aus Syrien mit sofortiger Wirkung wieder zuzulassen. "Das ist ein Gebot der Menschlichkeit", sagte Göring-Eckardt am Donnerstag in Berlin. Dies sei zudem wichtig für die Integration der Flüchtlinge in Deutschland. Die in Deutschland allein lebenden Betroffenen seien oft unbegleitete Minderjährige oder Familienväter.

Flüchtlingen mit dem Status des sogenannten subsidiären Schutzes können nach derzeitiger Regelung bis März 2018 ihre Familie nicht nach Deutschland holen. In der Union gibt es Forderungen, diese Einschränkung zu verlängern.

"Ich finde das angesichts der Situation in Syrien, angesichts des Giftgasanschlags zynisch", fügte Göring-Eckardt im Hinblick auf den mutmaßlichen Einsatz von Giftgas mit Dutzenden Toten in der syrischen Kleinstadt Chan Scheichun hinzu. "Der Familiennachzug muss sofort wieder möglich werden."