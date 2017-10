Goetheturm in Frankfurt am Main vollständig abgebrannt

Mit dem Goetheturm ist ein Wahrzeichen von Frankfurt am Main komplett abgebrannt. In der Nacht zum Donnerstag ging der hölzerne Aussichtsturm im Stadtwald in Flammen auf und konnte von den Einsatzkräften nicht mehr gerettet werden, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Polizei geht von Brandstiftung aus, hat aber noch keine genaueren Erkenntnisse.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Goetheturm einem Sprecher zufolge bereits voll in Flammen. Die Einsatzkräfte hätten keine Chance mehr gehabt, den Turm zu retten. Sie hätten sich daher entschlossen, die Umgebung zu schützen und den Goetheturm kontrolliert abbrennen zu lassen.

Die Polizei nahm die Ermittlungen zur genauen Brandursache auf. Es sei alles offen, aber die Gesamtumstände deuteten auf eine Brandstiftung hin, sagte ein Sprecher. Es müsse ermittelt werden, ob diese fahrlässig oder aus Vorsatz herbeigeführt worden sei.

Die Polizei prüft auch einen Zusammenhang mit zwei weiteren Bränden in Frankfurt in diesem Jahr. Anfang Mai brannte der Morgentaupavillon im Koreanischen Garten, einen Monat später der Wasserpavillon im Chinesischen Garten im Bethmannpark.

Der nun komplett abgebrannte Goetheturm wurde 1931 errichtet. Er stand im Stadtwald am Rand der Stadt und lockte Besucher mit einem Ausblick über die Stadt und das Rhein-Main-Gebiet. Er wurde erst im Frühjahr 2014 nach aufwändigen Sanierungsarbeiten wieder eröffnet.