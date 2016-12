Gregor Gysi an Spitze der Europäischen Linken gewählt

Der frühere Chef der Linksfraktion im Bundestag, Gregor Gysi, ist zum neuen Vorsitzenden der Europäischen Linken gewählt worden. Bei der Abstimmung auf dem Kongress in Berlin erhielt Gysi, der ohne Gegenkandidat angetreten war, lediglich 67,6 Prozent der Stimmen, wie die Linkspartei mitteilte. Der 68-Jährige tritt die Nachfolge des Franzosen Pierre Laurent an, der die Europäische Linke sechs Jahre lang geführt hatte.

Gysi zeigte nach der Wahl demonstrativ Respekt vor der neuen Aufgabe. "Die Wahl zum Präsidenten der Partei der Europäischen Linken (EL) fordert mich heraus", erklärte er. "Ich will dieser Herausforderung so gut ich kann begegnen. Allerdings: Schon wieder ein neuer Lebensabschnitt bei mir." In der EL sind zahlreiche europäische Linksparteien versammelt.

Zuvor hatte Gysi angekündigt, im Falle seiner Wahl wolle er die Kräfte der Linken in Europa bündeln und auf gemeinsame Ziele lenken. Es werde sicher weiter unterschiedliche Akzente der einzelnen Parteien geben, "aber im Ziel, die soziale Spaltung und Perspektivlosigkeit in Europa zu überwinden, sind wir uns einig". "Darauf sollten wir uns konzentrieren."