Großoffensive zur Rückeroberung der irakischen IS-Hochburg Mossul gestartet

Irakische Militärverbände haben am Montag die womöglich entscheidende Großoffensive im Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) gestartet. Die Regierungstruppen und ihre Verbündeten rückten auf die nordirakische Großstadt Mossul vor, um die letzte Hochburg der Extremisten in dem Land zurückzuerobern. Es wird mit wochenlangen Kämpfen gerechnet. Die UNO und Hilfsorganisationen warnten vor einer humanitären Katastrophe.

"Die Zeit des Sieges ist gekommen, und die Operationen zur Befreiung von Mossul haben begonnen", sagte der irakische Ministerpräsident Haider al-Abadi am Morgen im Staatsfernsehen. Ein AFP-Fotograf beobachtete 45 Kilometer südlich von Mossul eine Kolonne von Militärfahrzeugen und Panzern der irakischen Armee, die Kurs auf die Hauptstadt der ölreichen Provinz Ninive nahmen.

Nachdem die Regierungstruppen die sunnitische Extremistengruppe aus Städten wie Ramadi, Falludscha und Tikrit vertrieben haben, ist Mossul die letzte große Stadt im Irak, die noch vom IS kontrolliert wird. Die Stadt am Tigris ist von großer strategischer Bedeutung, vor allem wegen der umliegenden Ölfelder und Raffinerien. Durch Mossul führen auch wichtige Routen zur syrischen Grenze, in die Türkei sowie nach Bagdad.

Al-Abadi versicherte, nur die Armee und die Polizei würden in die sunnitisch dominierte Stadt eindringen, nicht die umstrittenen schiitischen Milizen Hasched al-Schaabi. An der Offensive sind auch kurdische Peschmerga-Einheiten beteiligt, die von der Bundeswehr ausgebildet und ausgerüstet werden. Sie rückten von Osten auf Mossul vor und griffen vom IS kontrollierte Dörfer an. Unterstützung erhält das Bündnis von Kampfflugzeugen der US-geführten Anti-IS-Koalition.

Die Dschihadisten hatten Mossul im Sommer 2014 in einer Blitzoffensive erobert, ohne dass die irakische Armee nennenswerten Widerstand leistete. Die nun gestartete Großoffensive ist der bisher größte Militäreinsatz gegen die Dschihadisten im Irak.

Mit einem schnellen Erfolg ist nach Einschätzung Washingtons nicht zu rechnen. Die Rückeroberung werde Wochen oder "womöglich länger" dauern, erklärte der für den Kampf gegen den IS in Syrien und im Irak zuständige US-General Stephen Townsend. US-Verteidigungsminister Ashton Carter hob hervor, der Einsatz sei ein "entscheidender Moment", um der IS-Miliz eine bleibende Niederlage beizubringen.

Auch Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) sprach von einem möglichen "Wendepunkt im Kampf gegen den IS im Irak". Die Offensive sei aber eine "sehr komplexe Herausforderung". Nach US-Angaben befinden sich bis zu 4500 IS-Kämpfer in und um Mossul. Es wird befürchtet, dass die Extremisten in der ganzen Stadt Minen deponiert haben.

Auch die politische Gemengelage ist komplex. Während Teheran schiitische Milizen unterstützt, beharrt auch Ankara darauf, in den Militäreinsatz eingebunden zu werden, was die Regierung in Bagdad aber ablehnt. "Wir werden an der Operation teilnehmen, und wir werden mit am Tisch sitzen", bekräftigte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Montag.

Die Türkei hat rund 2000 Soldaten im kurdischen Autonomiegebiet im Nordirak stationiert und bildet sunnitische Milizen für den Kampf gegen die Dschihadisten aus. Die Regierung in Bagdad fordert jedoch den Abzug der türkischen Truppen.

Brisant ist auch die Frage, wer nach dem Ende der IS-Herrschaft die Kontrolle in der wegen ihres Ölreichtums äußerst begehrten Region übernimmt, die sowohl von Kurden als auch von der Zentralregierung in Bagdad beansprucht wird.

Die Vereinten Nationen warnten unterdessen vor einer Fluchtwelle und Hilfsorganisationen bereiten bereits eilig neue Flüchtlingslager vor. Bis zu 500.000 Kinder würden durch die Kämpfe bedroht, teilte die Organisation Save the Children mit.

Sollte der Armee die Rückeroberung von Mossul gelingen, wäre dies ein gravierender Rückschlag für die IS-Miliz, die im Irak bereits erheblich an Boden verloren hat. Es wird aber erwartet, dass die Dschihadisten im Fall einer Niederlage wieder verstärkt auf Anschläge setzen.

Erst am Wochenende waren bei einem IS-Attentat auf Schiiten in Bagdad mehr als 30 Menschen getötet worden. Am Montag riss ein Selbstmordattentäter südlich der Hauptstadt mindestens zehn Menschen mit in den Tod.