Großoffensive zur Vertreibung der Dschihadistenmiliz IS aus West-Mossul begonnen

Mit Unterstützung einer internationalen Koalition gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) haben die irakischen Streitkräfte eine Offensive auf den belagerten Westteil der Stadt Mossul gestartet. "Unsere Truppen beginnen mit der Befreiung der Bürger vom Terror des IS", sagte Ministerpräsident Haider al-Abadi am Sonntag im Fernsehen. Die Organisation Save The Children forderte Fluchtkorridore für die etwa 350.000 Kinder, die noch in der Stadt sein sollen, und ihre Familien.

Die irakischen Einheiten eroberten zehn Dörfer im Süden Mossuls und rückten auf den Flughafen der Stadt vor, der im Südwesten liegt. Am Samstag wurden 40 Luftangriffe gezählt. Am Sonntag waren Hubschrauber im Einsatz, im Süden Mossuls stieg dichter Rauch auf.

Bereits im Januar hatten die Armee und ihre Verbündeten die Dschihadisten aus Ost-Mossul vertrieben. Nun beginne eine neue Phase der Offensive, sagte al-Abadi. Mossul ist die letzte irakische Stadt, die zumindest noch teilweise unter Kontrolle der IS-Miliz steht. An den Einsätzen am Wochenende waren auch einige Soldaten der interantionalen Anti-IS-Koalition beteiligt, die rund 9000 Soldaten zählt, darunter die Hälfte aus den USA.

Die IS-Dschihadisten hatten 2014 weite Teile des Irak erobert. Im Juni 2014, kurz nach der Eroberung von Mossul, hatte IS-Anführer Abu Bakr al-Bagdadi dort in einem seiner seltenen öffentlichen Auftritte das "Kalifat" des IS in Teilen des Irak und Syriens ausgerufen. Der Fluss Tigris trennt Mossul in einen östlichen und einen westlichen Teil. Der Kommandeur der Anti-IS-Koalition, US-General Stephen Townsend, lobte am Sonntag den Einsatz "der Armee, der Polizei und der Milizen" zur Befreiung von Mossul.

"Die US-Streitkräfte spielen dieselbe Rolle wie sie es in Ost-Mossul getan haben", sagte US-Verteidigungsminister James Mattis auf einer Reise in die Vereinigten Arabischen Emirate. Der westliche Teil von Mossul ist kleiner, aber dichter besiedelt als der Osten. Experten erwarten daher einen schwierigen Einsatz. Es drohe ein "Häuserkampf", noch blutiger und härter als im Ostteil der Stadt, sagte der Sicherheitsexperte Patrick Skinner von der Beratungsfirma Soufan Group. Die Straßen rund um das historische Zentrum in West-Mossul sind eng und für große Militärfahrzeuge oft nicht passierbar.

Die neue Offensive verstärkt die Sorgen um die Zivilbevölkerung in West-Mossul, deren ohnehin prekäre Lebensbedingungen sich durch die bevorstehenden Kämpfe oder eine Belagerung nochmals verschlechtern dürften. Die Vereinten Nationen rechnen mit einer Massenflucht. "Wir befinden uns in einem Wettlauf gegen die Zeit, um südlich von Mossul Notunterkünfte für vertriebene Familien zu errichten", erklärte die UN-Koordinatorin für humanitäre Hilfe im Irak, Lise Grande.

Die Kinderschutzorganisation Save The Children warnte, es säßen etwa 350.000 Kinder im Westteil der Stadt fest. Für die meisten Familien sei eine Flucht zu gefährlich, sagte der Irak-Beauftragte der Organisation, Maurizio Crivallero. Es gebe Scharfschützen und Landminen, und falls die Flüchtenden entdeckt würden, drohe ihnen die Hinrichtung durch IS-Kämpfer. "Die Kinder in West-Mossul stehen vor einer makabren Wahl: Bomben, Feuergefechte und Hunger, wenn sie bleiben - oder Hinrichtung und Scharfschützen, falls sie versuchen zu fliehen", erklärte Crivallero.

Die Armee rief die Einwohner auf, in ihren Häuser zu bleiben. "Wir wissen, dass der IS Menschen angreift, die versuchen zu fliehen", sagte Abdulwahab al-Saadi von der irakischen Anti-Terror-Einheit. "Wir sind davon überzeugt, dass sie besser geschützt sind, wenn sie zu Hause bleiben." Beim Kampf um Ost-Mossul habe diese Strategie geholfen, die Zahl der zivilen Opfer niedrig zu halten.