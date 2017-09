Grüne beraten auf Länderrat über erwartete Sondierungen mit Union und FDP

Die Grünen wollen auf einem Länderrat am Samstag in Berlin (11.00 Uhr) die erwarteten Sondierungen über ein Jamaika-Bündnis mit Union und FDP vorbereiten. Bei dem Treffen, auf dem die Spitzen von Partei und Fraktion sprechen werden, soll offiziell das 14-köpfige Team benannt werden, mit dem die Partei in die Gespräche über Jamaika gehen soll.

Der Länderrat soll außerdem über die Bedingungen beraten, unter denen die Partei in die Verhandlungen gehen soll. Ein Bündnis aus Union, FDP und Grünen ist nach der Absage der SPD an eine Neuauflage der großen Koalition die einzig verbliebene Option für eine künftige Regierung. Zwischen den drei Parteien gibt es aber nicht zuletzt in der Flüchtlings- und der Umweltpolitik erhebliche Differenzen.