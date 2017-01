Grüne fordern sofortige Abschaltung der 20 schmutzigsten Kohlekraftwerke

Die Grünen haben die sofortige Abschaltung der 20 schmutzigsten Kohlekraftwerke in Deutschland gefordert. Für alle übrigen Anlagen solle es feste Vorgaben für die CO2-Minderung geben, verlangten die Grünen weiter in einem Beschluss auf ihrer Fraktionsklausur am Freitag in Weimar. Neue Braunkohle-Tagebaue sollen demnach gesetzlich verboten werden.

"Unser Ziel ist es, den Kohleausstieg jetzt verbindlich anzupacken", erklärten die Grünen in dem Text. Kohle sei schmutzig und "sie bremst die Energiewende aus und behindert Innovationen, Investitionen und Strukturwandel". Es gehe jetzt "nicht mehr um das Ob, sondern nur noch um das Wann und Wie des Kohleausstiegs". Die Grünen verlangten einen Beschluss des Bundestages, um diesen Ausstieg verbindlich einzuleiten und zu regeln.

Die Grünen räumen ein, dass dies für einige Regionen einen schwerwiegenden sozialen und ökonomischen Wandel bedeuten werde. Deshalb sollten der Bund und die betroffenen Länder regionale Fonds einrichten, "um den Strukturwandel in den Braunkohlerevieren zu gestalten". Gerade die Braunkohleregionen könnten so zu Modellregionen für einen Kohleausstieg auch in anderen Ländern werden.