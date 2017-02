Grüne fordern von Gabriel Neubewertung der Sicherheitslage in Afghanistan

Im Konflikt um Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber nach Afghanistan haben die Grünen von Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) eine Neubewertung der Sicherheitslage in dem Krisenstaat gefordert. "Wir hoffen sehr, dass Sigmar Gabriel seinem neuen Amt gewachsen ist und endlich die Einschätzung der Sicherheitslage in Afghanistan an die Realität anpasst", sagte Hessens stellvertretender Ministerpräsident Tarek Al-Wazir (Grüne) dem "Spiegel". Diese Einschätzung der Bundesregierung entscheide darüber, ob dorthin abgeschoben werden könne oder nicht.

Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) befürwortet Abschiebungen nach Afghanistan, obwohl nicht alle Regionen des Landes als sicher gelten. Durch Kämpfe und Anschläge gibt es immer wieder zivile Opfer. Aus Bundesländern, wo SPD und Grüne an den Landesregierungen beteiligt sind, gibt es heftige Kritik an den Abschiebungen. Die Grünen halten die jetzige Sicherheitseinschätzung für verharmlosend.

Gabriel hatte am Mittwoch gesagt, dass die Sicherheitslage für Afghanistan insgesamt nicht beurteilt werden könne. "Es gibt sicherere und sehr unsichere Regionen." Außerdem verwies Gabriel darauf, dass 56 Prozent aller afghanischen Flüchtlinge in Deutschland einen Schutzstatus bekämen. Dies liege weit über der Schutzquote für Afghanen in anderen europäischen Staaten.