Grüne loben Trauungen von gleichgeschlechtlichen Paaren als historisch

Die Grünen haben anlässlich der ersten Trauungen von gleichgeschlechtlichen Paaren in Deutschland am Sonntag von einem "historischen Tag für unsere Gesellschaft und für unsere Werte" gesprochen. Es sei "die Krönung eines langen Kampfs für gleiche Rechte für alle und für die freie Entfaltung der Persönlichkeit", erklärten die Grünen-Fraktionsvorsitzenden Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter.

In Berlin hatte am Sonntagmorgen das erste schwule Paar geheiratet. Auch in Hamburg und Hannover öffneten am Sonntag Rathäuser, um gleichgeschlechtliche Paare zu trauen. Möglich ist dies, weil am Sonntag das Gesetz zur Ehe für alle in Kraft trat. Der Bundestag hatte im Juni die historische Gesetzesänderung beschlossen. Schwule und Lesben konnten bislang nur eingetragene Lebenspartnerschaften eingehen. Die Gesetzesänderung bedeutet die volle Gleichstellung in der Ehe, etwa auch bei der Adoption von Kindern.

"Ab heute wird umgesetzt und zelebriert, wofür wir Grüne jahrzehntelang gekämpft haben", erklärten Göring-Eckardt und Hofreiter. Überall, wo die Liebe hinfalle, dürfe nun auch geheiratet werden - "und das ist gut so". Der Grünen-Abgeordnete Volker Beck, der zu den entschiedensten Kämpfern für die Gleichstellung zählte, sprach von einem "Sieg der Gerechtigkeit über das Vorurteil". Deutschland sei "ein wenig inklusiver und demokratischer geworden".