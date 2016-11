Grüne nehmen bei Münsteraner Parteitag Kurs auf die Bundestagswahl

Die Grünen nehmen Kurs auf die Bundestagswahl 2017: Am Freitag kamen die Delegierten in Münster zum Bundesparteitag zusammen, um inhaltliche Weichen in der Europa-, Steuer und Verkehrspolitik zu stellen. Parteichef Cem Özdemir rief seine Partei zur Einigkeit in der Steuerpolitik auf.

Die Partei erwecke derzeit den Eindruck, dass sie in der Frage der sozialen Gerechtigkeit uneins sei, sagte Özdemir vor den Delegierten. Bei aller Einigkeit in den Zielen führe die Partei zu oft "Selbstgespräche", redete Özdemir seinen Parteifreunden ins Gewissen.

Die Grünen wollen am Samstag darüber beraten, inwieweit sie Reiche stärker besteuern wollen - etwa durch eine Vermögen- oder eine neue Erbschaftsteuer. Özdemir, der als Kritiker solcher Vorschläge gilt, sagte, eine "kluge Umverteilung" zugunsten einer stärkeren Besteuerung großer Vermögen sei "nicht des Teufels". Allerdings dürfe man den mittelständischen Unternehmen, die sich um die Energiewende kümmerten, "nicht in die Kniekehlen schlagen". Benötigt werde "ein guter Mix" aus verschiedenen Maßnahmen.

Es müsse Unterstützung und Entlastung für die Menschen mit weniger Einkommen geben, sagte Fraktionschef Anton Hofreiter dem RBB-Sender Radio Eins. "Und die ganz, ganz Reichen sollen auch wieder was beitragen zu dieser Gesellschaft und Steuern zahlen." Er erwarte von allen in der Partei, dass sie sich nach dem Parteitag "an die getroffenen Entscheidungen halten".

Özdemir rief auch dazu auf, angesichts des Sieges von Donald Trump bei den Präsidentschaftswahlen in den USA zusammenzustehen. "Machen wir uns nichts vor: Rechtsdemagogen gibt es auch in Europa." Er verwies auf den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und den ungarischen Staatschef Viktor Orban. Es gebe die "Lupenreine Autoritäre Internationale" mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin an der Spitze. Der Erfolg von Trump zeige zudem, dass die Rechte etwa von Frauen oder Homosexuellen immer wieder neu erkämpft werden müssten.

In dem am Freitag beratenen Leitantrag des Bundesvorstandes zur Europapolitik werben die Grünen für eine sozialere und gerechtere EU. Ein Zukunftsfonds für eine ökologische Modernisierung solle unter anderem durch einen "europäischen Steuerpakt" finanziert werden. "Wir wollen dieses Europa und wir wollen es besser machen", sagte Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt zum Auftakt der Europa-Debatte. Sie warb für ein Europa, das Flüchtlinge aufnimmt "und Klimaschutzstandards setzt". "Wir machen Europa offen und frei", rief sie den Delegierten zu.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann, der als ein Kandidat für das Amt des Bundespräsidenten im Gespräch ist, soll am Samstag zu den Delegierten sprechen. Kontroversen werden auch für Sonntag erwartet: Dann wird Daimler-Chef Dieter Zetsche eine Rede halten, was in Teilen der Partei auf Kritik stößt. Ein Antrag, Zetsches Rede vor den Delegierten abzusagen, fand unter den Delegierten aber keine Mehrheit.