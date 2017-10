Grüne und FDP pochen vor Sondierungsgesprächen auf Einwanderungsgesetz

Kurz vor Beginn der Sondierungsgespräche für eine Jamaika-Koalition haben FDP und Grüne für sie wichtige Forderungen benannt. Beide Parteien forderten am Wochenende eine Verständigung mit der Union auf ein Einwanderungsgesetz. FDP-Chef Christian Lindner machte zudem die ersatzlose Streichung des Solidaritätszuschlags zur Koalitionsbedingung. Derweil strebt Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) trotz des verpassten Einzugs in den Bundestag weiter in die künftige Bundesregierung.

Der Grünen-Vorsitzende Cem Özdemir sagte der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung", "niemand würde verstehen, wenn die neue Regierung kein Einwanderungsgesetz verabschiedet". Es könne nicht darum gehen, nur ein Fachkräfte-Zuwanderungsgesetz zu beschließen, wie es in der Union gewünscht wird.

"Das Einwanderungsgesetz sollte auch so heißen", sagte Özdemir. "Es fasst alle Bestimmungen zusammen und schafft Rechtssicherheit, auch für Handwerk und Mittelstand."

Ähnlich äußerte sich der FDP-Politiker und nordrhein-westfälische Integrationsminister Joachim Stamp. "Das ist eines der wichtigsten Projekte für eine mögliche Jamaika-Koalition", sagte Stamp der " Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung".

Beide Politiker sprachen sich dafür aus, Kriegsflüchtlingen in bestimmten Fällen ein dauerhaftes Bleiberecht zu ermöglichen. "Asylbewerber, die bereits gut integriert sind und Arbeit haben, sollen bleiben dürfen", sagte Özdemir. Stamp forderte: "Für gut integrierte Menschen mit festem Job, die straffrei sind, sollten wir ein Bleiberecht schaffen."

Die Sondierungen von CDU, CSU, FDP und Grünen beginnen am kommenden Mittwoch. Der stellvertretende FDP-Chef Wolfgang Kubicki sagte dem "Spiegel", er erwarte sich über das Jahresende ziehende Verhandlungen. "Vor Mitte, Ende Januar werden wir kaum ein Ergebnis haben", sagte Kubicki dem "Spiegel". Seine Partei werde sich nicht dem Druck der Union beugen, bis Weihnachten Angela Merkel (CDU) als Kanzlerin wiederzuwählen.

Lindner sagte der "Bild am Sonntag", der Solidaritätszuschlag müsse ersatzlos gestrichen werden. "Ein Jamaika-Steuerkonzept kann es nur geben, wenn es das Ende des Solidaritätszuschlags umfasst, ohne dass den Menschen das Geld an anderer Stelle wieder aus der Tasche gezogen wird."

Özdemir sagte der "Welt am Sonntag" zum Anspruch der Grünen in einer Jamaika-Koalition, neben dem Klimaschutz und Europa werde die soziale Gerechtigkeit die zentrale Aufgabe der Grünen sein.

Herrmann bejahte erstmals nach der Bundestagswahl, nach wie vor von Bayern nach Berlin wechseln zu wollen. Zwar stehe ein Minister mit einem Bundestagsmandat stärker da, doch sei es keine zwingende Notwendigkeit, sagte Herrmann der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Es habe in der Vergangenheit eine Reihe von Bundesministern ohne Bundestagsmandat gegeben.

Vor der Wahl hatte die CSU den Anspruch erhoben, dass ihr Spitzenkandidat Herrmann künftig Bundesinnenminister sein solle. Allerdings hatte Herrmann kein Mandat errungen, weil er nur auf der Landesliste kandidiert hatte, die CSU aber ausschließlich Direktmandate gewann. Welches Ressort er besetzen will, ließ Herrmann in dem Interview offen.