Grüne wollen mit ihrem "Kernthema Ökologie" aus dem Umfragetief

Die Grünen wollen mit ihrem "Kernthema Ökologie" aus dem Umfragetief kommen und im Bundestagswahlkampf punkten. "Umwelt können wir am besten, da macht uns keiner was vor", sagte Spitzenkandidat Cem Özdemir am Freitag bei der Vorstellung des Grünen-Wahlprogramms in Berlin. Die Partei setzt angesichts des Stimmungshochs für die SPD auf einen Regierungswechsel bei der Wahl im September. "Jetzt ist der Bund fällig", so Özdemir.

"Die ökologische Frage ist keine Gewissens-, sondern eine Existenzfrage", sagte Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt. In dem Programmentwurf wird die Forderung nach einem vollständigen Umstieg auf erneuerbare Energien und dem Verzicht auf Kohle sowie Atomenergie bekräftigt. Ab 2030 wollen die Grünen "nur noch abgasfreie Neuwagen zulassen". Für Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel soll es einen "Mobilpass" geben, mit dem deutschlandweit sämtliche Angebote genutzt werden können.

Auch beim von der SPD beanspruchten Gerechtigkeitsthema wollen die Grünen eigene Akzente setzen. Das Wahlprogramm enthält die Forderung nach einem "Familienbudget" in Höhe von zwölf Milliarden Euro. Es soll dazu dienen, Familien zu entlasten, Alleinerziehende zu stärken und Kinderarmut entgegenzuwirken. "Hier wollen wir das große Rad drehen, nicht nur hie und da kleine Veränderungen", sagte Göring-Eckardt in Richtung der SPD.

Eine Koalitionsaussage enthält der Programmentwurf nicht, auch wenn angesichts des Höhenflugs von SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz eine rot-rot-grüne Bundesregierung derzeit zumindest rechnerisch knapp möglich wäre. "Es geht uns um unsere Inhalte, davon wollen wir so viel wie möglich umsetzen", sagte Göring-Eckardt. In eine Koalition, die in der Flüchtlingspolitik "über Obergrenzen redet" oder den Kohleausstieg "nicht ernst meint", werde ihre Partei nicht eintreten.

Das Wahlprogramm soll auf einem Parteitag Mitte Juni in Berlin verabschiedet werden. Die Grünen waren 2013 mit 8,4 Prozent hinter den selbstgesteckten Zielen zurückgeblieben.