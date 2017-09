Grünen-Spitze offen für Gespräche über Jamaika-Koalition

Die Grünen-Spitze ist grundsätzlich zu Gesprächen über eine Jamaika-Koalition bereit. "Wir werden die Einladung zu Gesprächen selbstverständlich annehmen", sagte Parteichef und Spitzenkandidat Cem Özdemir am Sonntag. Bedingung für eine Zusammenarbeit seien "klare Vorfahrt für den Klimaschutz", eine starke Stimme für Gerechtigkeit und der Kampf gegen den Rassismus.

Nach der Absage der SPD an eine Fortsetzung der Koalition mit der Union ist rechnerisch nach der Bundestagswahl noch eine Jamaika-Koalition aus Union, FDP und Grünen möglich. Liberale und Grünen standen einem solchen Bündnis bislang aber skeptisch gegenüber.

Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), der in Stuttgart an der Spitze einer grün-schwarzen Landesregierung steht, zeigte sich ebenfalls grundsätzlich offen für Gespräche. Wenn Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) Gespräche anbiete, würden die Grünen diese "sehr ernsthaft führen", sagte Kretschmann in der ARD. Doch einfach würden diese Gespräche nicht.