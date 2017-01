Grünen-Urwahl: Göring-Eckardt und Özdemir Spitzenkandidaten

Die Grünen werden mit Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt und Parteichef Cem Özdemir als Spitzenkandidaten in die Bundestagswahl ziehen. Dies ist das Ergebnis der Urwahl, das Bundesgeschäftsführer Michael Kellner am Mittwoch in Berlin bekanntgab. Damit unterlagen bei der Abstimmung der Parteibasis Ko-Fraktionschef Anton Hofreiter und der Umweltminister von Schleswig-Holstein, Robert Habeck.