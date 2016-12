Grüner Van der Bellen gewinnt Präsidentschaftswahl in Österreich

Bei der Präsidentschaftswahl in Österreich ist ein Triumph der Rechtspopulisten ausgeblieben: Der frühere Grünen-Chef Alexander Van der Bellen gewann bei der Wahl am Sonntag ersten Hochrechnungen zufolge deutlich gegen den FPÖ-Kandidaten Norbert Hofer. Die FPÖ erkannte die Wahlniederlage ihres Kandidaten an und versicherte, dass sie das Ergebnis nicht anfechten werde. Hofer rief die Österreicher nach seiner Wahlniederlage zur Einheit auf.

Laut den Hochrechnungen kommt Van der Bellen auf 53,6 Prozent der Stimmen, der FPÖ-Politiker Hofer auf 46,4 Prozent. Die per Briefwahl abgegebenen Stimmen sollten erst am Montag ausgezählt werden. Insgesamt rund 6,4 Millionen Österreicher waren zur Stimmabgabe aufgerufen.

Hofer schrieb nach Schließung der Wahllokale auf seiner Faceboook-Seite, er sei "unendlich traurig, dass es nicht geklappt hat". "Ich hätte gerne auf unser Österreich aufgepasst", fügte er hinzu. Nun bitte er aber "alle Österreicher, zusammen zu halten und zusammen zu arbeiten". "Wir alle sind Österreicher, ganz egal, wie wir uns an der Wahlurne entschieden haben", hob Hofer hervor.

Der Rechtspopulist gratulierte in dem Facebook-Eintrag seinem 72-jährigen Rivalen Van der Bellen zu dessen Wahlsieg. Seinen Anhängern dankte Hofer, dass sie ihn "so großartig unterstützt" hätten.

FPÖ-Generalsekretär Herbert Kickl gratulierte Van der Bellen am Sonntagabend im österreichischen Fernsehen zu seinem Wahlsieg. Parteichef Heinz-Christian Strache schloss nach der Wahl eine Anfechtung des Ergebnisses aus. Dies sei "kein Thema", da die Wahl dieses Mal "hoch korrekt" abgelaufen sei, sagte Strache dem österreichischen Fernsehsender ORF.

Die Abstimmung war von beiden Seiten als Lagerwahlkampf gesehen worden und hatte eine starke politische Polarisierung des Landes gezeigt. Die Wahl war überdies von Pannen überschattet, die im Ausland mit Befremden registriert wurden.

Nachdem Hofer im ersten Wahlgang im April auf Platz eins gelandet war, lag Van der Bellen bei der Stichwahl im Mai knapp vorn. Wegen Unregelmäßigkeiten wurde die Stichwahl jedoch annulliert. Die geplante Wiederholung der Stichwahl Anfang Oktober musste wegen nicht haftenden Klebers auf den Briefwahlumschlägen verschoben werden.

Zu den bestimmenden Wahlkampfthemen gehörten Abstiegsängste in der Bevölkerung, die Flüchtlingskrise, die Auswirkungen der EU-Erweiterung und die Sparpolitik. "Wir dürfen uns nicht schämen zu sagen: Wir sind stolz, Österreicher zu sein", sagte Hofer bei seinem abschließenden Wahlkampfauftritt in Wien. Die EU-Außengrenzen sollten geschützt werden, nach Österreich solle nur einwandern, wer dort tatsächlich gebraucht werde.

Der Wahlsieg des Rechtspopulisten Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl hatte europaweit die Aufmerksamkeit für die Wahl in Österreich verstärkt. Van der Bellen hatte seine Anhänger vor dem Hintergrund des Erstarkens rechtspopulistischer Bewegungen in Europa zum Wahlkampfabschluss noch einmal aufgefordert: "Lassen wir nicht zu, dass dieses Land in eine andere Richtung geht!" Hofer erhielt am Wahltag Solidaritätsadressen vom niederländischen Rechtspopulisten Geert Wilders und der Front National in Frankreich.

Das Staatsoberhaupt in Österreich hat vergleichsweise große Vollmachten. Seine wichtigste Befugnis ist dabei die Ernennung und die Entlassung des Bundeskanzlers und damit der Bundesregierung ohne Vorschlag oder Begründung.

SPD-Chef Sigmar Gabriel begrüßte das Ergebnis der BundespräsidentenwahI in Österreich als "Sieg der Vernunft". "Ganz Europa fällt ein Stein vom Herzen", erklärte Gabriel am Sonntagabend in Berlin. "Sollten sich die Prognosen bestätigen, ist das Ergebnis der Wahl in Österreich ein klarer Sieg der Vernunft gegen den Rechtspopulismus". Gabriel gratulierte Van der Bellen in seiner Erklärung "auch im Namen der gesamten deutschen Sozialdemokratie" zu seinem Wahlsieg.