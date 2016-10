Grundgesetz in Bergstollen in Baden-Württemberg eingelagert

Am Tag der deutschen Einheit ist die erste überlieferte Ausgabe des Grundgesetz in einen Bergstollen in Baden-Württemberg eingelagert worden. Die auf Mikrofilm gebannten Dokumenten lagern "luftdicht, wasserdicht und staubsicher verpackt" in rund 400 Metern Tiefe und sind damit 500 Jahre für die Nachwelt gesichert, wie das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) am Montag in Bonn mitteilte.

Im Barbarastollen in Oberried lagern bereits fast 31.347 Kilometer Mikrofilme mit historischen Dokumenten in 1500 Edelstahlfässern. Mit der Originalausgabe des Grundgesetzes sei "nun auch ein Herzstück der deutschen Geschichte vor Zerstörung durch Kriege oder auch Naturkatastrophen geschützt", erklärte der Präsident des Bundesamts, Christoph Unger. "Die Geschichte der Deutschen und auch ein stückweit deren Identität werden so langfristig bewahrt."

Originaldokumente zur Geschichte des Grundgesetzes wie Schriftstücke, Urkunden und Schreiben - insgesamt 2,6 Meter Akten - wurden in 30.000 Einzelbildern auf Mikrofilm verewigt. Dazu zählen Niederschriften der Diskussionen und Debatten des Parlamentarischen Rates, der Länder, aber auch der Alliierten Mächte. Die Akten wurden vom Bundestag bereitgestellt und im Landesarchiv Berlin auf Mikrofilme in zwölffacher Verkleinerung abgebildet.

In dem ehemaligen Bergwerk im Landkreis Breisgau-Oberschwarzwald liegen die Temperaturen von Natur aus bei zehn Grad, was optimale Bedingungen für die Langzeitlagerung der Mikrofilme bietet. Alle Daten sind dem BBK zufolge so für Jahrhunderte gesichert. In mehr als 300 der Stahlfässer liegen auch wichtige Dokumente der ehemaligen DDR, die auf mehr als 8000 Kilometer Mikrofilm gesichert gesichert wurden. Nach dem Mauerfall wurden diese Filmbestände in dem Stollen eingelagert.