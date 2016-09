Grundsteinlegung für neuen Stuttgarter Hauptbahnhof

In Stuttgart wird am Freitag (10.00 Uhr) der Grundstein für den neuen Tiefbahnhof gelegt. Der Neubau ist das Herzstück des umstrittenen Bahnprojekts Stuttgart 21. Bei der Grundsteinlegung wird auch Bahn-Chef Rüdiger Grube erwartet. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Stuttgarts Oberbürgermeister Fritz Kuhn (beide Grüne) werden dagegen nicht vor Ort sein, was zum Teil auf Kritik stieß.

Stuttgart-21-Gegner kündigten Demonstrationen am Rande der Feierstunde an. Das Bahnprojekt hatte vor Jahren noch zu Massenprotesten in der baden-württembergischen Landeshauptstadt geführt. Nachdem sich bei einer Volksabstimmung aber eine Mehrheit für das Projekt ausgesprochen hatte, wurde es ruhiger.