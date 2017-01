Guterres: Ich kann keine Wunder vollbringen

Der neue UN-Generalsekretär António Guterres hat vor zu hohen Erwartungen an seine Amtsführung gewarnt. "Ich kann keine Wunder vollbringen", sagte der ehemalige portugiesische Ministerpräsident am Dienstag im Foyer des UN-Hauptsitzes in New York vor mehreren hundert UN-Mitarbeitern. Seine Wahl ins Amt des UN-Generalsekretärs habe "viele Erwartungen" geweckt. "Wir müssen in der Lage sein, unsere Schwächen und Misserfolge anzuerkennen."

Guterres wandte sich aus Anlass seines ersten offiziellen Arbeitstages in dem Amt des Generalsekretärs an die UN-Mitarbeiter. Er forderte sie auf, sich kollektiv dafür einzusetzen, die Weltorganisation zu "reformieren" und zu "verbessern". Die UNO müsse sich vom "Joch der Bürokratie befreien", fügte Guterres hinzu.

"Die Zeiten sind schwer", sagte Guterres unter Hinweis auf die zahlreichen Konflikte weltweit und das "neue Phänomen des weltweiten Terrorismus". Er würdigte den "Großmut des türkischen Volkes" angesichts des Neujahrs-Anschlages in Istanbul und beklagte mit indirektem Hinweis auf Syrien die Unfähigkeit der UNO, bestimmte Konflikte zu verhindern oder zu überwinden. Er sagte, die UNO könne ihre Ziele nur erreichen, wenn sie die Werte der UN-Charta hochhielten, die "die Menschheit einen".