Guterres hat seinen ersten offiziellen Arbeitstag als UN-Generalsekretär

António Guterres hat heute seinen ersten offiziellen Arbeitstag als UN-Generalsekretär. Um 09.00 Uhr Ortszeit (15.00 Uhr MEZ) wird der 67-Jährige am Sitz der Vereinten Nationen in New York erwartet. Der ehemalige portugiesische Ministerpräsident hatte am 1. Januar die Nachfolge des Südkoreaners Ban Ki Moon angetreten, der seit 2007 UN-Generalsekretär war. In seiner Neujahrsbotschaft kündigte Guterres an, er wolle 2017 zu einem Jahr des Friedens machen.

Auf Guterres' Agenda als neuer UN-Generalsekretär stehen Konflikte wie der Bürgerkrieg in Syrien und der Kampf gegen Extremisten in Ländern wie dem Irak und Nigeria. Im Umgang mit der weltweiten Flüchtlingskrise bringt der Portugiese bereits Erfahrung mit: Er leitete zehn Jahre lang das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR.