Gysi nimmt Orden wider den tierischen Ernst entgegen

Der Linken-Politiker Gregor Gysi ist mit dem Orden wider den tierischen Ernst geehrt worden. Der langjährige Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag nahm die Auszeichnung am Samstagabend bei einer Festsitzung des Aachener Karnevalsvereins (AKV) entgegen. AKV-Präsident Werner Pfeil lobte Gysi laut einer Mitteilung des Vereins als humorvollen "Kämpfer für Gerechtigkeit, der verbal mit scharfer Klinge ficht, ohne dabei die Grenze zur Bösartigkeit zu überschreiten".

Bayerns Finanzminister Markus Söder (CSU), der den Orden im vergangenen Jahr erhalten hatte, richtete per Videobotschaft einige Worte an den "Kommunisten aus Berlin", der seit Dezember Vorsitzender der Europäischen Linken ist. Die norwegische Sängerin Wencke Myhre sag zu Gysis Ehren ihren Hit "Er hat ein knallrotes Gummiboot". Eine Aufzeichnung der Preisverleihung ist am Montagabend (20.15 Uhr) in der ARD zu sehen.