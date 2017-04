Haftbefehl gegen Iraker nach Anschlag auf Dortmund-Bus erlassen

Die Ermittlungen nach dem Anschlag auf den Mannschaftsbus des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund treten auf der Stelle: Zwar erließ der Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshof am Donnerstag Haftbefehl gegen den nach dem Anschlag festgenommenen Iraker, allerdings wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS). Für eine Tatbeteiligung des Irakers in Dortmund fanden die Behörden zunächst keine Belege.

Wie der Generalbundesanwalt am Abend in Karlsruhe mitteilte, wurde gegen den 26-jährigen Abdul Beset A. Haftbefehl erlassen. Laut der Erklärung schloss der Beschuldigte sich spätestens Ende 2014 im Irak dem IS an. Er habe dort das Kommando über eine rund zehnköpfige Einheit geführt. Aufgabe dieser Einheit sei es gewesen, "Entführungen, Verschleppungen, Erpressungen und auch Tötungen vorzubereiten". Auch habe er selbst gekämpft.

Im Jahr 2015 sei er in die Türkei ausgereist und von dort aus Anfang 2016 weiter nach Deutschland. Auch von Deutschland aus habe der Beschuldigte weiterhin Kontakte zu IS-Mitgliedern unterhalten.

Am Dienstagabend waren in Dortmund drei Sprengsätze in der Nähe des Mannschaftsbusses des Fußball-Bundesligisten explodiert. Dabei wurden der Dortmunder Fußballer Marc Bartra und ein Polizist verletzt. Der Iraker war bei den anschließenden Ermittlungen vorläufig festgenommen worden.

Zudem hatte die Bundesanwaltschaft zeitweise einen zweiten Verdächtigen ins Visier genommen, der aber offenbar mangels Tatverdachts auf freiem Fuß blieb. Bei diesem Mann soll es sich um einen 28-jährigen Deutschen aus dem nordrhein-westfälischen Kreis Unna handeln.

Derweil wurden nach dem Dortmunder Attentat in der CDU Forderungen nach einem neuen Sicherheitskonzept für große Fußballspiele laut. "Angesichts des Anschlags von Dortmund werden die Sicherheitsbehörden ihren Fokus für den Schutz großer Fußballspiele weiter fassen müssen", sagte der Vorsitzende des Bundestagsinnenausschusses, Ansgar Heveling (CDU), der "Rheinischen Post" vom Donnerstag.

Bislang stünden eher die Menschenmengen im Stadion im Zentrum der Aufmerksamkeit, hob Heveling hervor. Offensichtlich müssten aber auch die Routen der Spieler und das gesamte Umfeld stärker in die Sicherheit einbezogen werden. "Wenn es sich bewahrheiten sollte, dass in Dortmund ein islamistischer Anschlag verübt wurde, dann stehen wir vor einer neuen Qualität des Terrors, weil mit der BVB-Mannschaft eine konkrete Gruppe das Anschlagsziel war."