Haitis früherer Präsident Préval mit 74 Jahren gestorben

Der frühere haitianische Präsident René Préval ist mit 74 Jahren gestorben. Wie örtliche Medien unter Berufung auf seine Schwester berichteten, starb er am Freitag nach einem Herzstillstand. Präsident Jovenel Moise schrieb im Internetdienst Twitter, er verbeuge sich vor dem "ehrwürdigen Sohn von Haiti". Der ehemalige Staatschef Michel Martelly sprach von seinem "Bruder, Freund und Berater" Préval. "Dein Tod lässt uns schockiert zurück", twitterte er.

Préval hatte den Ruf eines ehrlichen und effizient arbeitenden Politikers, dem vor allem die Ärmsten des armen Karibikstaats am Herzen lagen. Er war von 1996 bis 2001 und noch einmal von 2006 bis 2011 haitianischer Präsident. Nach dem schweren Erdbeben und anschließenden Tsunami im Jahr 2010, als mehr als 220.000 Menschen starben, wurde allerdings Kritik an seinem Umgang mit der Katastrophe laut.

Préval wurde in Haitis Hauptstadt Port-au-Prince geboren und studierte später Agrarwissenschaften in Belgien. Zurück in seinem Land arbeitete er unter anderem im humanitären Bereich und war Regierungschef unter Präsident Jean-Bertrand Aristide.