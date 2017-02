Hamas ernennt Hardliner zu ihrem Chef im Gazastreifen

Die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas hat einen Hardliner zu ihrem neuen Anführer im Gazastreifen gewählt und geht damit noch stärker auf Konfrontationskurs zu Israel. Jahia Sinwar, dessen Ernennung zum neuen Vorsitzenden des Hamas-Politbüros am Montag bekannt gegeben wurde, ist Mitbegründer der Essedin-al-Kassam-Brigaden, des bewaffneten Arms der Gruppierung. Er tritt die Nachfolge von Ismail Hanija an.

Gegründet im Dezember 1987 nach dem Beginn des ersten Palästinenseraufstands (Intifada) gegen die israelische Besatzung, herrscht die Hamas seit einem Jahrzehnt im Gazastreifen. Programmatisches Ziel der Hamas ist die Zerstörung Israels, seit 2008 führte sie drei Kriege gegen Israel. Sie rivalisiert mit der gemäßigten Fatah-Organisation, die im Westjordanland regiert.

Sinwar wurde 1962 im Flüchtlingslager Chan Junis im südlichen Gazastreifen geboren. Während seines Arabisch-Studiums leitete er das Studentenparlament der Islamischen Universität in Gazastadt. Später gründete er die "Madschd", eine Geheimdienstabteilung der Essedin-al-Kassam-Brigaden.

Er gilt als unbeugsamer Anhänger des bewaffneten Kampfes. Die USA setzten ihn im September 2015 zusammen mit zwei weiteren Vertretern der Hamas und ihres bewaffneten Arms auf ihre Liste "internationaler Terroristen".

Israel nahm Sinwar 1988 wegen "terroristischer Aktivitäten" fest. Er wurde viermal zu lebenslanger Haft verurteilt und saß jahrzehntelang in israelischer Haft. Im Oktober 2011 kam er im Tausch gegen den von der Hamas fünf Jahre lang festgehaltenen israelischen Soldaten Gilad Schalit frei - zusammen mit mehr als tausend anderen palästinensischen Gefangenen.

Die Wahl Sinwars zeige, dass die Essedin-al-Kassam-Brigaden die Kontrolle über die Hamas übernommen hätten, sagte der palästinensische Politologe Muchaimer Abu Saada aus dem Gazastreifen der Nachrichtenagentur AFP. Die Hamas habe sich "militarisiert", es könne "weitere Provokationen" von palästinensischer Seite und "gewaltsame Antworten" Israels geben. Sinwar sei wenig kompromissbereit.

Israel hatte im vergangenen Jahr den Ultranationalisten Avigdor Lieberman zum Verteidigungsminister ernannt. Nach seiner Ernennung warnte dieser, der nächste Krieg mit dem Gazastreifen werde der letzte sein, weil "wir ihn komplett zerstören werden".

Für Kobi Michael, Analyst und ehemaliger Leiter des Büros für palästinensische Angelegenheiten im israelischen Strategieministerium, repräsentiert Sinwar "den radikalsten und extremsten Kurs in der Hamas". "Sinwar glaubt an den bewaffneten Widerstand. Er glaubt nicht an irgendeine Art der Kooperation mit Israel."

Sinwar verkörpert das Gegenteil von Hanija, der als Nachfolger des im Exil in Katar lebenden Hamas-Chefs Chaled Maschaal gehandelt wird. Hanija und Maschaal stehen für Bemühungen, die von den USA, der EU und Israel als Terrororganisation eingestufte Hamas als Verhandlungspartner salonfähig zu machen.

Nummer zwei des Politbüros der Hamas in Gaza soll der Abgeordnete Chalil al-Haja werden, wie Hamas-Vertreter weiter mitteilten. Die Wahlen im Gazastreifen und außerhalb desselben finden unter größter Geheimhaltung statt und dauern weiter an.