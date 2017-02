Hamburg will Europäische Arzneimittelagentur von London an die Elbe holen

Nach Berlin und Bonn will nun auch Hamburg zum neuen Sitz der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA werden. Die zuständigen Senatoren für Gesundheit und Wirtschaft hätten das Interesse der Hansestadt bei Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) bekundet und sich für eine "starke deutsche Bewerbung" ausgesprochen, erklärte die Hamburger Gesundheitsbehörde am Mittwoch.

Wegen des bevorstehenden Austritts Großbritanniens aus der EU stellt sich in absehbarer Zeit auch die Frage nach einem neuen Standort für die derzeit in London ansässige Europäische Arzneimittelagentur (EMA), die unter anderem für die europaweite Zulassung von Medikamenten zuständig ist. Vor der Hamburger Landesregierung hatten bereits Berlin und Bonn erklärt, die Aufsichtsbehörde gern bei sich anzusiedeln.

Nach Angaben der Hamburger Gesundheitsbehörde gibt es entsprechende Bestrebungen jedoch anscheinend auch in ausländischen Städten in Frankreich, Spanien und bei den skandinavischen EU-Mitgliedern. Angesichts der in diesem Jahr beginnenden EU-Austrittsverhandlungen mit Großbritannien erscheine es daher "angezeigt", wenn sich Bund und Ländern bald auf einen gemeinsamen deutschen Bewerber verständigten. Hamburg habe dabei gute Erfolgschancen.

"Die EMA könnte in Hamburg von einem hervorragenden Umfeld in Medizin und Wissenschaft profitieren", erklärte Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks (SPD). Dort seien über 500 Unternehmen aus den Bereichen Biotechnologie, Medizintechnik und Pharmazeutik angesiedelt. Institutionen wie das Universitätsklinikum Eppendorf (UKE) hätten einen hervorragenden Ruf. Wirtschaftssenator Frank Horch (parteilos) verwies auf das große internationale Renommee der Hansestadt mit zahlreichen Unternehmen und auch Konsulaten.