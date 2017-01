Hamon und Valls in Stichwahl um Präsidentschaftskandidatur der Sozialisten

Frankreichs Sozialisten stehen bei der Kür ihres Präsidentschaftskandidaten vor einer Richtungsentscheidung: Bei der ersten Runde der Präsidentschaftsvorwahl haben am Sonntag der Parteilinke Benoît Hamon und Ex-Premierminister Manuel Valls vom konservativen Parteiflügel die Stichwahl erreicht. Hamons Abschneiden wurde von vielen als Überraschung gewertet. Er setzte sich vor Valls, der auf Platz lag.

Der zunächst als Außenseiter gehandelte Ex-Bildungsminister Hamon erhielt 36 Prozent der Stimmen, Valls kam auf 31 Prozent. Die anderen fünf Kandidaten, darunter der frühere Wirtschaftsminister Arnaud Montebourg mit 17,6%, lagen weit abgeschlagen dahinter. Montebourg kündigte an, in der Stichwahl Hamon zu unterstützen. Amtsinhaber François Hollande tritt nicht mehr an.

Die beiden Gewinner der ersten Runde gaben sich mit Blick auf die Stichwahl am 29. Januar kämpferisch. Hamon nannte sein gutes Abschneiden "eine klare Botschaft der Hoffnung und der Erneuerung" der Sozialistischen Partei (PS). Valls sagte, er stehe für die "verantwortliche Linke". Er übte erneut scharfe Kritik an den "unerfüllbaren Versprechen" Hamons.

Der 49-Jährige tritt unter anderem für ein bedingungsloses Grundeinkommen von 750 Euro für alle Franzosen ein. Zudem will Hamon den Cannabis-Konsum legalisieren, 37.000 neue Lehrerstellen schaffen und die im vergangenen Jahr verabschiedete Liberalisierung des Arbeitsrechts wieder abschaffen.

Hamon gehört zu den zahlreichen Sozialisten, die sich enttäuscht von Staatschef Hollande abgewandt haben. Er gehörte der Regierung bis zum Sommer 2014 an und schied dann aus Protest über die Entlassung Montebourgs aus.

An der ersten Runde der Vorwahl im linken Lager beteiligten sich nach Angaben der Wahlkommission 1,5 bis zwei Millionen Menschen. Das waren weniger als bei der Vorwahl der Sozialisten im Jahr 2011 mit 2,7 Millionen Teilnehmern. Die oppositionellen Konservativen konnten im November sogar mehr als vier Millionen Bürger pro Runde mobilisieren.

Die Sozialisten sind nach der fünfjährigen Amtszeit von Präsident Hollande geschwächt und zerstritten. Der 54-jährige Valls hatte den unpopulären Staatschef zum Verzicht gedrängt, um selbst zu kandidieren.

Zur Wahl standen insgesamt sieben Kandidaten - vier sozialistische Parteimitglieder und drei weitere, die kleineren linken Formationen angehören. Die Vorwahl steht allen Bürgern offen, die in die Wählerverzeichnisse eingetragen sind.

Parteichef Jean-Christophe Cambadélis rief die Bürger auf, sich massiv an der zweiten Runde am 29. Januar zu beteiligen. Er wehrte sich gegen die Darstellung, die Sozialistische Partei spiele keine Rolle mehr. "Die Präsidentschaftswahl ist noch nicht entschieden", betonte Cambadélis.

Umfragen zufolge hat der Kandidat der Sozialisten allerdings keine Chancen auf einen Sieg bei der Präsidentschaftswahl im Frühjahr. Hamon (acht Prozent) und Valls (neun Prozent) sind nach Zahlen des Instituts Ipsos Sopra zufolge weit abgeschlagen. Im Mai wird eine Stichwahl zwischen dem Konservativen François Fillon (26 Prozent) und der Chefin der rechtsextremen Front National, Marine Le Pen (27 Prozent), erwartet. Fillon trifft am Montag in Berlin mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zusammen.