Hartz-IV: Kleines Plus für Erwachsene und deutlich mehr für Sechs- bis 13-Jährige

Die Bundesregierung will die Hartz-IV-Regelsätze für sechs- bis 13-jährige Kinder deutlich anheben. Diese Sätze sollen Anfang 2017 von derzeit 270 auf 291 Euro monatlich steigen, wie am Dienstag bekannt wurde. Der Regelsatz für Erwachsene erhöht sich um fünf auf 409 Euro, Paare sollen künftig 368 statt bisher 364 Euro pro Person bekommen. Sozialverbände und Opposition kritisierten die Anhebungen als zu gering.

Für Kinder bis zu sechs Jahren soll es nach dem Gesetzentwurf aus dem Bundesarbeitsministerium beim bisherigen Regelsatz von 237 Euro bleiben. Teenager im Alter von 14 bis 18 Jahren sollen wie die Erwachsenen fünf Euro mehr und damit 311 Euro im Monat bekommen.

2016 war der Regelsatz für Alleinstehende ebenfalls um fünf Euro erhöht worden, der für Paare stieg ebenfalls um vier Euro je Person. Berechnungsgrundlage ist die sogenannte Einkommens- und Verbraucherstichprobe (EVS), die Anpassung der Regelsätze orientiert sich an den Konsumausgaben von Referenzgruppen aus Haushalten am unteren Ende der Einkommensskala.

Die Grünen warfen der Bundesregierung vor, sie habe bei der Hartz-IV-Neuberechnung "Rechentricks angewandt, um den Regelsatz klein zu rechnen". Das Wohlergehen von Kindern dürfe "nicht von statistischen Zufälligkeiten abhängen", erklärte der Grünen-Sozialexperte Wolfgang Strengmann-Kuhn. Er kritisierte zudem, dass die Bundesregierung ihre Berechnungen weder dem Parlament noch den Verbänden vorgelegt habe.

Die Linken-Vorsitzende Katja Kipping warf Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) vor, sie trete mit den geringen Anhebungen "in die Fußstapfen ihrer CDU-Vorgängerin Ursula von der Leyen". Die nun bekannt gewordenen Erhöhungen seien "einfach beschämend".

Der Paritätische Wohlfahrtsverband bezeichnete die Regelsatzpläne der Bundesregierung als "Affront". Sie seien "in keiner Weise bedarfsdeckend", erklärte der Verband in Berlin. Er forderte die Bundesregierung zur Offenlegung der verwendeten Statistiken auf und kündigt eine detaillierte Überprüfung der Berechnungen an. Nach Studien des Verbandes wäre bereits in diesem Jahr eine Anhebung der Regelsätze um 23 Prozent auf 491 Euro erforderlich gewesen.

Auch die AWO will den Gesetzentwurf "genau unter die Lupe nehmen" und prüfen, ob die Regelsätze realitätsnah ermittelt wurden. "Dazu gehört, dass extreme Preissteigerungen künftig besser bei den Regelsätzen berücksichtigt werden", erklärte der AWO-Vorsitzende Wolfgang Stadler und nannte als Beispiel die Energiepreise.

Der Sozialverband SoVD nannte die Berechnung des Regelsatzes "intransparent und willkürlich". Zudem sei eine grundlegende Revision von Hartz IV geboten, "die insbesondere Langzeitarbeitslosen eine Rückkehr in den Arbeitsmarkt ermöglicht", erklärte SoVD-Präsident Adolf Bauer.

Das Deutsche Kinderhilfswerk nannte die teilweise Regelsatzerhöhung für Kinder im Hartz-IV-Bezug einen "Schritt in die richtige Richtung". Gleichzeitig kritisierte der Verband die geplante Nullrunde für Kinder bis zu sechs Jahren als "völlig indiskutabel".