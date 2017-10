Harvey Weinstein nach Belästigungsvorwürfen gefeuert

Nach den Belästigungsvorwürfen gegen Harvey Weinstein ist der einflussreiche Hollywood-Produzent von seinem Filmstudio gefeuert worden. Die Direktoren der Weinstein Company hätten entschieden, dass die Beschäftigung Weinsteins mit sofortiger Wirkung beendet sei, berichteten US-Medien am Sonntag unter Berufung auf eine Mitteilung des Aufsichtsrats des Unternehmens.

Die "New York Times" hatte die Belästigungsvorwürfe kürzlich enthüllt. Der Filmproduzent soll jungen Frauen versprochen haben, ihnen im Gegenzug für sexuelle Gefälligkeiten bei ihrer Filmkarriere zu helfen. Unter den mutmaßlichen Opfern sind die bekannten Schauspielerinnen Ashley Judd und Rose McGowan. Der 65-Jährige entschuldigte sich am Donnerstag und kündigte eine Auszeit an, um seine "Dämonen" in den Griff zu bekommen.

Die Weinstein Company steht hinter zahlreichen Hollywood-Erfolgen. 2010 produzierte sie das mit einem Oscar ausgezeichnete Drama "The King's Speech". Auch der Oscar-nominierte Film "Gangs of New York" und der Oscar-gekrönte Film "Shakespeare in Love" sind Weinstein-Produktionen.