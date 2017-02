Hintergründe der Todesfahrt in Heidelberg weiter unklar

Die Hintergründe für die Fahrt eines 35-jährigen Mannes in eine Menschenmenge in Heidelberg sind weiter unklar. "Die Ermittlungen laufen", sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Er konnte keine Angaben zu einem möglichen Motiv machen. Anzeichen auf einen terroristischen Hintergrund sehen die Ermittler aber weiterhin nicht.

Der 35-jährige Mann war am Samstagnachmittag in der Heidelberger Innenstadt in eine Gruppe von Fußgängern gerast und hatte dabei einen 73-Jährigen tödlich verletzt. Der Mann erlag wenige Stunden nach dem Unglück in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Ein 32-jähriger Mann und eine 29 Jahre alte Frau wurden leicht verletzt.

Der Autofahrer stieg nach der Fahrt in die Menschenmenge aus seinem Wagen und rannte mit einem Messer in der Hand davon. Polizeibeamte stellten ihn kurz darauf. Ein Beamter schoss und verletzte den 35-Jährigen dabei. Er wurde noch am Samstag operiert. Der Polizeisprecher konnte am Sonntag zunächst keine Angaben dazu machen, ob der Autofahrer bereits vernommen werden konnte. Bei dem Unglückswagen handelte es sich demnach um ein Mietauto.