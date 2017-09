Historische "Landshut"-Maschine wird in Deutschland erwartet

Die 1977 von Terroristen entführte Lufthansa-Maschine " Landshut" wird heute in Deutschland erwartet, wo sie auf dem Gelände des Dornier-Museums für Luft- und Raumfahrt in Friedrichshafen am Bodensee ausgestellt werden soll. Am Morgen (09.00 Uhr) soll zunächst der Rumpf eingeflogen werden, die beiden Tragflächen und weitere Teile sollen gegen Mittag (13.00 Uhr) gebracht werden.

Das Flugzeug wurde zuvor im brasilianischen Fortaleza für den Transport zerlegt, wo es jahrelang flugunfähig gestanden hatte. Die "Landshut" war im Oktober 1977 von palästinensischen Terroristen entführt worden, die inhaftierte RAF-Terroristen freipressen wollten. Nach einem mehrtägigen Irrflug, bei dem Flugkapitän Jürgen Schumann erschossen wurde, stürmte das deutsche Antiterrorkommando GSG 9 in der somalischen Hauptstadt Mogadischu das Flugzeug.