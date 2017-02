Hochrangige Ex-Militärs gegen Trumps Plan zur Kürzung der Entwicklungshilfe

Mehr als 120 frühere Generäle und Admirale der US-Streitkräfte haben die Regierung von Präsident Donald Trump aufgefordert, ihre Pläne zu Kürzungen im diplomatischen Dienst und in der Entwicklungshilfe nicht weiterzuverfolgen. Die Ausgaben für den Auswärtigen Dienst seien "essenziell" für die Sicherheit der USA, heißt es in dem Schreiben der hochrangigen ehemaligen Militärs an den Kongress, aus dem der Nachrichtensender CNN am Montag (Ortszeit) zitierte.

Zu den Unterzeichnern zählen der frühere CIA-Direktor David Petraeus und Ex-Admiral James Stavridis, ein früherer Nato-Oberbefehlshaber. Das Außenamt und die Entwicklungsorganisationen seien von grundlegender Bedeutung bei der Konfliktvermeidung, argumentieren die Unterzeichner. Sie trügen dazu bei, den Bedarf an Uniformierten zu begrenzen, die "in Gefahr gebracht" werden müssten.

Trump hatte am Montag eine "historische Steigerung" der Rüstungsausgaben angekündigt. Nach Angaben aus dem Weißen Haus soll der Wehretat um 54 Milliarden Dollar (rund 51 Milliarden Euro) anwachsen. Die Steigerung soll laut einem Regierungsvertreter über Kürzungen in gleicher Höhe im nicht-militärischen Bereich gegenfinanziert werden, etwa bei der Entwicklungshilfe.