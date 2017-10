Hochrechnungen: Konservative ÖVP siegt bei Parlamentswahl in Österreich

Die konservative ÖVP mit ihrem Spitzenkandidaten Sebastian Kurz ist ersten Hochrechnungen zufolge als Siegerin aus der Parlamentswahl in Österreich hervorgegangen. Die Volkspartei kam am Sonntag demnach auf 30,2 Prozent der Stimmen und wurde damit stärkste Kraft, wie das öffentlich-rechtliche Fernsehen in Österreich berichtete.

Um den zweiten Platz lieferten sich die bisher regierende SPÖ von Bundeskanzler Christian Kern und die rechtspopulistische FPÖ demnach ein knappes Rennen: Den zitierten Hochrechnungen zufolge legte die FPÖ deutlich auf 26,8 Prozent der Stimmen zu, während die sozialdemokratische SPÖ auf 26,3 Prozent der Stimmen kam.

Die ÖVP, deren Vorsitz Außenminister Kurz erst im Mai übernommen hatte, dürfte damit erstmals seit 2002 wieder die Nummer eins in Österreich sein. Die Volkspartei hatte die große Koalition unter Führung der SPÖ im Mai aufgekündigt, so dass Neuwahlen zum Nationalrat angesetzt wurden. Kurz könnte bei einer Bestätigung des Wahlergebnisses mit 31 Jahren der jüngste Regierungschef in Europa werden.

Die Grünen, die liberale Partei Neos sowie die Liste des ehemaligen Grünen-Politikers Peter Pilz können den Hochrechnungen zufolge, die auch die Ergebnisse der Briefwahl berücksichtigen, auf einen Einzug in den Nationalrat hoffen.