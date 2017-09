Hochrechnungen: Union gewinnt Wahl trotz herber Verluste - AfD auf Platz drei

Die Union hat ersten Hochrechnungen zufolge die Bundestagswahl am Sonntag trotz dramatischer Verluste gewonnen. Sie kommt auf 32,7 bis 33,3 Prozent, während die rechtspopulistische AfD mit 13,2 bis 13,4 Prozent als drittstärkste Kraft erstmals in den Bundestag einzieht, wie aus den Hochrechnungen der Institute Infratest dimap in der ARD und der Forschunsgruppe Wahlen im ZDF hervorgeht. Die SPD steuert demnach mit 20,2 bis 20,8 Prozent auf eine historische Niederlage zu.

Der FDP gelingt mit 10,1 bis 10,5 Prozent der Wiedereinzug in den Bundestag. Die Linke landet bei 8,9 Prozent, die Grünen erreichen 9,2 bis 9,4 Prozent. Rechnerisch ist damit außer einer erneuten großen Koalition nur ein Jamaika-Bündnis aus Union, Grünen und FDP möglich. Die SPD-Vizevorsitzende Manuela Schwesig kündigte jedoch an, ihre Partei wolle in die Opposition gehen.