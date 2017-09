Höchste Kosten durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Herz-Kreislauf-Erkrankungen verursachen unter den verschiedenen Krankheiten die höchsten Kosten. Die dadurch entstandenen Krankheitskosten lagen in Deutschland im Jahr 2015 bei 46,4 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Damit entfielen demnach 13,7 Prozent der gesamten Kosten in Höhe von 338,2 Milliarden Euro auf diese Erkrankungen.

Dicht dahinter lagen die Kosten für psychische Krankheiten und Verhaltensstörungen mit 44,4 Milliarden Euro. Dies entsprach einem Anteil von 13,1 Prozent. Die dritthöchsten Kosten entfielen mit 41,6 Milliarden Euro auf Krankheiten des Verdauungssystems.

Pro Kopf lagen die gesamten Krankheitskosten in Deutschland bei durchschnittlich 4140 Euro. Allerdings nahmen die Kosten im Alter deutlich zu. Die höchsten Pro-Kopf-Kosten gab es in der Gruppe der Menschen ab 85 Jahren mit 19.790 Euro.