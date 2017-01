Höchste Sicherheitsstufe in Washington

Countdown in Washington: Anhänger und Gegner des künftigen US-Präsidenten Donald Trump strömten am Donnerstag zu hunderttausenden in die US-Hauptstadt, um der Vereidigung des Milliardärs beizuwohnen. Trump will auf dem nahegelegenen Nationalfriedhof in Arlington einen Kranz niederlegen, bevor er am Freitag den Amtseid als 45. US-Präsident ablegt. Der scheidende Amtsinhaber Barack Obama richtete eine Reihe von Warnungen an seinen Nachfolger.

Die Vereidigungszeremonie vor der Westfassade des Kapitols, des Sitzes des US-Kongresses, beginnt am Freitag um 15.30 Uhr MEZ. Trump und sein Stellvertreter Vize-Präsident Mike Pence sollen um 18.00 Uhr MEZ ihren Eid ablegen. Es gilt die höchste Sicherheitsstufe; 28.000 Polizisten und andere Sicherheitskräfte sichern die Veranstaltung ab. Es wurde mit Regen gerechnet.

Mehr als drei dutzend Abgeordnete aus den Reihen der Demokratischen Partei werden die Zeremonie aus Protest gegen Trump boykottieren. Die meisten Mitglieder von Senat und Repräsentantenhaus, die obersten Richter und das diplomatische Korps nehmen jedoch teil. Auch Obama, die bei der Präsidentschaftswahl unterlegene Hillary Clinton, deren Ehemann Ex-Präsident Bill Clinton, sowie die ehemaligen US-Präsidenten George W. Bush und Jimmy Carter haben ihr Kommen zugesagt.

Am Samstag dann werden Hunderttausende zu einem Anti-Trump-Marsch in Washington erwartet. Während Obama mit hohen Sympathiewerten in der Bevölkerung das Weiße Haus verlässt, tritt Trump Umfragen zufolge als unbeliebtester US-Präsident seit vielen Jahrzehnten sein Amt an.

Der 70-Jährige feilte bis zuletzt an seiner Antrittsrede, die er im Anschluss an seine Vereidigung halten wird. Nach eigenen Angaben wollte er sich dabei an den Amtsvorgängern Ronald Reagan und John F. Kennedy orientieren. In den vergangenen Tagen und Wochen hatte Trump einen kompletten Neustart bei innen- und wirtschaftspolitischen Themen sowie in den internationalen Beziehungen angekündigt.

Bei seiner letzten Pressekonferenz warnte Obama mit Blick auf seinen Nachfolger, "systematische Diskriminierung" gesellschaftlicher Gruppen oder die Einschränkung der Pressefreiheit würden die demokratischen Grundwerte beschädigen. Auch warnte er Trump vor "plötzlichen" und "einseitigen" Manövern in der Nahostpolitik.

Zwar wolle er sich künftig aus der Tagespolitik heraushalten, sagte Obama. Er werde sich aber einmischen, sollte er "grundlegende Werte" der US-Demokratie in Gefahr sehen. Als Beispiel nannte er die denkbare Ausweisung von Immigranten, die als Kinder illegal in die USA gelangten, im Land aufgewachsen sind und deshalb "praktisch US-Amerikaner" seien.

Bislang werden diese Menschen durch ein Dekret Obamas vor der Abschiebung geschützt. Er werde auch dann das Wort ergreifen, wenn es eine organisierte Behinderung von Bürgern bei der Ausübung ihres Wahlrechts geben sollte, sagte Obama.

Die Organisation Reporter ohne Grenzen forderte Trump auf, sein feindseliges Verhalten gegenüber Journalisten zu beenden. Mit seiner "demonstrativen Geringschätzung kritischer Medien" habe er schon vor seinem Amtsantritt "schweren Schaden angerichtet", erklärte ROG-Geschäftsführer Christian Mihr.

Trump stelle nicht nur wichtige Errungenschaften der Pressefreiheit in Frage, sondern gebe auch ein "brandgefährliches Beispiel für Autokraten in aller Welt" ab, die nur darauf warteten, unabhängige Journalisten ohne lästige Kritik aus dem Ausland "kaltstellen oder verfolgen" zu können.

Obama warnte Trump auch vor riskanten Manövern im israelisch-palästinensischen Konflikt. Die Erfahrungen der Vergangenheit zeigten, dass ein einseitiges Vorgehen, das die Kernanliegen einer der Konfliktparteien berühre, "explosiv sein kann". Obama bezog sich damit auf Trumps Ankündigung, die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen.