Hollande wirft Moskau im Syrien-Konflikt Bruch von Zusagen vor

Frankreichs Staatschef François Hollande hat Russland vorgeworfen, im Kampf um Aleppo gemachte Zusagen nicht einzuhalten. "Russland geht Verpflichtungen ein, an die es sich nicht hält", sagte Hollande am Donnerstag vor dem EU-Gipfel in Brüssel. "Es kommt der Zeitpunkt, zu dem man sich für seine Taten verantworten muss."

Zugleich forderte Hollande von den 28 EU-Mitgliedstaaten eine geschlossene Haltung im Syrien-Konflikt: "Europa muss sich Gehör verschaffen." Die EU kritisiert Russlands militärische Unterstützung für die syrische Armee schon seit langem, konnte sich im Syrien-Konflikt aber nie auf Sanktionsandrohungen gegen Moskau verständigen.

Hollande forderte, die Bevölkerung müsse aus dem Ostteil von Aleppo evakuiert werden. Auch müssten die Krankenhäuser der Region geschützt werden. Voraussetzung dafür sei eine Waffenruhe.

Nach dem letzten Entwurf für die Gipfelerklärung wollen die EU-Staats- und Regierungschefs "den anhaltenden Angriff auf Aleppo durch das syrische Regime und seine Verbündeten, insbesondere Russland" scharf verurteilen. "Die Feindseligkeiten müssen sofort enden." Verantwortliche für "Verletzungen des internationalen Rechts, von denen einige Kriegsverbrechen darstellen könnten, müssen zur Verantwortung gezogen werden".

Die EU ziehe in der Syrien-Krise "alle verfügbaren Optionen", heißt es in dem Text weiter. Konkret mit Sanktionen wird aber nicht gedroht. Mit Blick auf die Zukunft Syriens heißt es: "Die EU wird Unterstützung für Syriens Wiederaufbau bereit stellen, sobald ein glaubwürdiger politischer Übergang verbindlich auf dem Weg ist."