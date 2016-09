Holm sieht AfD-Ergebnis als Quittung für Merkel

AfD-Spitzenkandidat Leif-Erik Holm sieht das starke Abschneiden seiner Partei bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern als Quittung für Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). "Vielleicht ist das heute der Anfang vom Ende der Kanzlerschaft Angela Merkels", sagte Holm am Sonntagabend in Schwerin.

Die rechtspopulistische Partei holte mit ihrer scharfen Kritik an Merkels Flüchtlingspolitik ersten Hochrechnungen für ARD und ZDF zufolge 21,0 bis 21,4 Prozent.

Die CDU fuhr demnach mit 19,2 bis 19,8 Prozent ihr historisch schlechtestes Landesergebnis ein. Klare Wahlsiegerin ist die SPD von Ministerpräsident Erwin Sellering mit 30,2 bis 30,4 Prozent.

"Von null auf über 20 Prozent, das ist ein stolzes Ergebnis, das wir uns vor einiger Zeit noch nicht hätten erträumen können", sagte Holm weiter. "Wir schreiben hier heute in Mecklenburg-Vorpommern Geschichte".