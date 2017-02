Hunderte demonstrieren an Münchner Flughafen gegen Abschiebung von Afghanen

Am Münchner Flughaben haben am Mittwochabend mehrere hundert Menschen gegen die Abschiebung abgelehnter afghanischer Asylbewerber in ihre Heimat demonstriert. An der Protestaktion beteiligten sich rund 300 Demonstranten, wie ein Fotograf der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Ein Sprecher der Flughafenpolizei nannte die selbe Zahl. Zwischenfälle habe es nicht gegeben.

Die Sprecherin des bayerischen Flüchtlingsrates, Jana Weidhaase, sprach gegenüber AFP von 400 bis 500 Demonstranten. Sie seien "absolut gegen Abschiebungen nach Afghanistan", weil es dort keine sicheren Gebiete gebe. Weidhaase forderte "einen Abschiebestopp nach Afghanistan, und zwar bundesweit".

Die Abschiebungen träfen nur die Afghanen, weil Afghanistan mit der Bundesregierung eine Rücknahmevereinbarung geschlossen habe, kritisierte Weidhaase. Die Bundesregierung wolle mit den Abschiebungen eine harte Linie in der Flüchtlingspolitik demonstrieren. "Wir sehen das eigentlich nur als Wahlkampf an", fügte die Sprecherin hinzu.

Für einen Start der Maschine mit den Afghanen gab es zunächst keine offizielle Bestätigung. Wie viele abgelehnte Asylbewerber sich an Bord befanden, war unklar. Die bayerische Polizei hatte von etwa 50 Afghanen gesprochen, Weidhaase ging von etwa 20 Betroffenen aus.

Bereits im Dezember und im Januar hatten Sammelabschiebungen nach Afghanistan stattgefunden. Menschenrechtsorganisationen sowie Politiker von Grünen und Linken kritisieren die Rückführungen scharf. Auch innerhalb der SPD gibt es Zweifel, ob die Sicherheit der abgeschobenen Afghanen in ihrem Heimatland gewährleistet ist.

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) machte am Mittwoch aber deutlich, dass die Sicherheitslage für Afghanistan insgesamt nicht beurteilt werden könne. "Es gibt sicherere und sehr unsichere Regionen", sagte er bei einem Treffen mit seinem niederländischen Kollegen Bert Koenders. Außerdem verwies Gabriel darauf, dass 56 Prozent aller afghanischen Flüchtlinge in Deutschland einen Schutzstatus bekämen. Dies liege weit über der Schutzquote für Afghanen in anderen europäischen Staaten.