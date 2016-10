Hurrikan "Matthew" peitscht erste Windstöße über Florida

Nach einer Spur des Todes und der Verwüstung durch Haiti hat Hurrikan "Matthew" am Freitag erste Windstöße über die Ostküste der USA gepeitscht. Aus Angst vor dem "Monster"-Sturm ordneten die Behörden die Evakuierung von drei Millionen Menschen in Florida, Georgia und South Carolina an. In Haiti hatte "Matthew" zuvor mehr als 300 Menschen in den Tod gerissen, Deutschland stellte 600.000 Euro Soforthilfe bereit.

Die ersten Ausläufer von "Matthew" erreichten Florida am Freitagmorgen, sie brachten sintflutartigen Regen und Windböen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 195 Kilometern pro Stunde. "Dieser Sturm ist ein Monster", warnte Floridas Gouverneur Rick Scott. Wer sich der Anordnung der Behörden widersetze, riskiere den Tod.

"Geht nicht surfen, geht nicht an den Strand. Ihr werdet sterben", warnte Scott, dessen Evakuierungsbefehl für 1,5 Millionen Menschen galt. Auch in South Carolina und im Bundesstaat Georgia wurde die Evakuierung küstennaher Gemeinden angeordnet.

US-Präsident Barack Obama verkündete den Ausnahmezustand für die drei Bundesstaaten, was die unmittelbare Freigabe von Bundesmitteln für Notmaßnahmen ermöglichte. Auf den Straßen bildeten sich lange Staus, das Benzin an den Tankstellen wurde knapp.

Gegen 11.00 Uhr MESZ befand sich das Auge von "Matthew" nur 65 Kilometer von Cape Canaveral entfernt, dem östlich von Orlando gelegenen Weltraumbahnhof der Nasa. Das US-Hurrikanzentrum NHC sagte voraus, dass der Wirbelsturm langsam Richtung Nord-Nordost ziehen werde. "Das Auge von Matthew wird sich am Freitagabend in die Nähe oder direkt über die Ostküste Floridas bewegen. Und in die Nähe oder über die Küsten von Georgia und South Carolina am Samstag."

Das Hurrikanzentrum teilte zugleich mit, dass "Matthew" ein wenig an Wucht verloren habe. Er sei nun ein Hurrikan der Stufe drei auf der fünfstufigen Skala. "Aber er bleibt extrem gefährlich", warnte das NHC.

"Matthew" könnte der verheerendste Hurrikan seit Jahrzehnten in Florida sein. Er könne bis zu 5,50 Meter hohe Wellen auftürmen, warnte das Hurrikanzentrum. Die von dem Sturm weggefegten Trümmer könnten eine solche Wucht erreichen, dass sie Gebäude und Fahrzeuge durchschlagen.

Der Flugbetrieb auf dem internationalen Flughafen in Miami wurde am Donnerstag weitgehend eingestellt, ebenso auf dem Flughafen von Orlando. Schulen und Universitäten in Florida schlossen für den Rest der Woche, der Disneykonzern schloss in einem sehr seltenen Schritt alle seine Freizeitparks in den betroffenen Bundesstaaten. Die Behörden verteilten Sandsäcke, während Bewohner eilig Batterien, Transistorradios, Konserven und Trinkwasser einkauften und ihre Wagen auftankten.

"Matthew" hatte zuvor in Haiti, der Dominikanischen Republik und Kuba gewütet und suchte danach die Bahamas heim. Im bitterarmen Karibikstaat Haiti kamen allein im Süden mehr als 300 Menschen ums Leben, wie der aus der Region stammende Senator Hervé Fourcand sagte. Laut dem UN-Büro für humanitäre Hilfe (Ocha) ist die Hälfte der elf Millionen Haitianer von dem Wirbelsturm betroffen.

Angesichts der Not habe die Regierung von Haiti um internationale Unterstützung gebeten, sagte in Berlin ein Sprecher von Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD). Mit den 600.000 Euro Soforthilfe sollten Projekte deutscher Hilfsorganisationen wie des Deutschen Roten Kreuzes unterstützt werden.

Mindestens vier Menschen, unter ihnen drei Kinder, wurden in der benachbarten Dominikanischen Republik in den Tod gerissen. Im Osten Kubas zerstörte "Matthew" die historische Stadt Baracoa mit ihren Häusern aus der Kolonialzeit. Zuvor waren in dem Inselstaat 1,3 Millionen Menschen vorsorglich in Sicherheit gebracht worden.