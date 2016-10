Hurrikan "Matthew" versetzt Südosten der USA in den Ausnahmezustand

Ausnahmezustand im Südosten der USA: Der heranrasende Hurrikan "Matthew" versetzt die Einwohner der Bundesstaaten Florida, Georgia und South Carolina in Schrecken. Die Behörden gaben Evakuierungsbefehle für drei Millionen Menschen aus. Auf den Straßen bildeten sich lange Staus, das Benzin an den Tankstellen wurden knapp. Der Wirbelsturm hatte zuvor in der Karibik massive Verwüstungen angerichtet. In Haiti wurden womöglich mehr als 260 Menschen in den Tod gerissen.

"Dieser Sturm ist ein Monster", sagte Floridas Gouverneur Rick Scott. Er rief die Bevölkerung zu äußerster Vorsicht auf. Wer sich der Anordnung der Behörden widersetze, riskiere den Tod. "Geht nicht surfen, geht nicht an den Strand. Ihr werdet sterben", sagte Scott, dessen Evakuierungsbefehl für 1,5 Millionen Menschen galt. Auch in South Carolina und dem südlich angrenzenden Bundesstaat Georgia wurde die Evakuierung küstennaher Gemeinden angeordnet.

US-Präsident Barack Obama verkündete den Ausnahmezustand für die drei Bundesstaaten, was die unmittelbare Freigabe von Bundesmitteln für Notmaßnahmen ermöglichte. Den Vorhersagen zufolge wird der Wirbelsturm am Freitagmorgen die Küste von Florida erreichen.

Er könnte der verheerendste Hurrikan sein, der Florida seit "Andrew" im Jahr 1992 heimsucht. "Matthew" habe die Kraft, um Wellen bis zu 5,50 Meter hochschießen zu lassen, warnte das Hurrikanzentrum. Die von dem Sturm weggefegten Trümmer könnten demnach eine solche Wucht erreichen, dass sie Gebäude und Fahrzeuge durchdringen.

Der Hurrikan schöpfte auf seinem Weg in Richtung USA neue Kraft und wurde wieder auf die Stärke 4 hochgestuft - eine Stufe unter der Höchstkategorie, die er zwischenzeitlich ebenfalls erreicht hatte. Nach Angaben des US-Hurrikanzentrums erreichte "Matthew" Windgeschwindigkeiten von 210 Stundenkilometern und könnte gegen 02.00 Uhr (MESZ) auf Floridas Küste treffen. Anschließend werde er dann entlang der Küste nach Norden weiterziehen.

Der Flugbetrieb auf dem internationalen Flughafen in Miami wurde am Donnerstag weitgehend eingestellt. Schulen und Universitäten in Florida schlossen für den Rest der Woche, auch der Freizeitpark "Disney World" in Orlando machte bis Freitag dicht. Die Behörden verteilten Sandsäcke, während Bewohner eilig Batterien, Transistorradios, Konserven und Trinkwasser einkauften und ihre Wagen auftankten. An einigen Tankstellen wurde bereits das Benzin knapp.

US-Behördenvertreter zeigten sich unterdessen besorgt darüber, dass nicht genügend Bewohner die Evakuierungsbefehle befolgten. Die Feuerwehr in St. Augustine in Florida warnte auf Facebook mit eindringlichen Worten vor den Gefahren durch den Hurrikan. Wer bleibe, tue dies auf eigenes Risiko und sei auf sich allein gestellt. In Daytona Beach in Florida wurde für die Bewohner, die ihre Stadt nicht verlassen wollten, eine eintägige Ausgangssperre verhängt.

Die demokratische Präsidentschaftsbewerberin Hillary Clinton und ihr republikanischer Rivale Donald Trump riefen die Bevölkerung auf, die Anweisungen zu befolgen und sich in Sicherheit zu bringen.

"Matthew" hatte zuvor in Haiti, der Dominikanischen Republik und Kuba gewütet und suchte danach die Bahamas heim. Im bitterarmen Karibikstaat Haiti kamen laut einem Bericht des Senders Radio Télévision Caraïbes mindestens 264 Menschen ums Leben. Die Regierung hatte zuvor von mindestens 108 Toten gesprochen. Mindestens vier Menschen, unter ihnen drei Kinder, wurden in der benachbarten Dominikanischen Republik in den Tod gerissen.

Besonders schwer wurde der Südwesten Haitis getroffen. Nach Angaben des UN-Büros für humanitäre Hilfe (Ocha) ist die Hälfte der elf Millionen Haitianer von dem Wirbelsturm betroffen, einige Regionen waren weiter von der Außenwelt abgeschnitten. Die USA schickten zur Unterstützung der Rettungsmaßnahmen neun Militärhubschrauber sowie drei Marineschiffe nach Haiti, wie das US-Militär mitteilte.

Im Osten Kubas zerstörte "Matthew" die historische Stadt Baracoa mit ihren Häusern aus der Kolonialzeit. Zuvor waren in dem Inselstaat 1,3 Millionen Menschen vorsorglich in Sicherheit gebracht worden.