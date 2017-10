Hurrikan "Nate" trifft zum zweiten Mal an der US-Golfküste auf Land

Hurrikan "Nate" ist zum zweiten Mal binnen weniger Stunden an der Golfküste der USA auf Land getroffen. Der Wirbelsturm erreichte am Sonntag (01.30 Uhr Ortszeit; 7.30 Uhr MESZ) die Gegend von Biloxi im Bundesstaat Mississippi und löste Sturmfluten aus, wie das US-Hurrikanzentrum mitteilte.

Am Samstagabend (Ortszeit) hatte "Nate" die Mündung des Mississippi-Flusses an der Südostspitze des Bundesstaates Louisiana erreicht. Der Hurrikan der niedrigsten Kategorie 1 bewegte sich mit Windgeschwindigkeiten von 140 Stundenkilometern in nördliche Richtung.

Ausläufer des Hurrikans hatten am Samstagabend auch New Orleans in Louisiana erreicht. Die Stadt war im Jahr 2005 durch Hurrikan "Katrina" schwer verwüstet worden. Die Hurrikan-Warnung für New Orleans wurde am späten Samstagabend wieder aufgehoben.

"Nate" hat vor allem Mittelamerika hart getroffen: Dort kamen 31 Menschen ums Leben, zudem richtete der Tropensturm schwere Schäden an.