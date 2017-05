ICE in Dortmunder Hauptbahnhof entgleist – zwei Verletzte

Im Dortmunder Hauptbahnhof ist am Montagabend ein ICE teilweise entgleist. Wie die Bundespolizei mitteilte, wurden dabei zwei Menschen verletzt. Der ICE, er sich auf dem Weg von Düsseldorf nach Berlin befand, fuhr demnach um 18.46 Uhr in den Hauptbahnhof ein, als die beiden letzten Zugteile aus zunächst ungeklärter Ursache entgleisten. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich 152 Reisende in dem Zug.

Ein Verletzter musste in eine Dortmunder Klinik gebracht werden. Feuerwehrleute, Mitarbeiter der Deutschen Bahn sowie rund 170 Beamte der Bundespolizei waren an der Unfallstelle im Einsatz. Der Großteil der Passagiere konnte den Zug über den Bahnsteig verlassen, die Reisenden in den letzten drei Zugteilen wurden von den Einsatzkräften aus dem Zug geleitet.

Die Bundespolizei nahm Ermittlungen zur Unfallursache auf. Zug und Gleisbett waren "erheblich beschädigt". Laut Bahn wurde der Bahnhof für rund zwei Stunden komplett gesperrt. Ab 21.00 Uhr waren wieder einige Fahrten von und nach Dortmund Hbf möglich. Die Bahn empfahl Reisenden, sich auf ihrer Website über die Auswirkungen auf die Zugverbindungen zu informieren.