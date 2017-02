Illegale Autoraser zu lebenslanger Haft wegen Mordes verurteilt

Ein Jahr nach dem Tod eines unbeteiligten Autofahrers bei einem illegalen Rennen durch Berlin sind die beiden Raser wegen Mordes verurteilt worden. Das Landgericht Berlin verhängte gegen die 25 und 28 Jahre alten Angeklagten am Montag lebenslange Freiheitsstrafen. Das Urteil, das noch nicht rechtskräftig ist, könnte als Präzedenzfall gelten. In ähnlichen Fälle ergingen bisher zumeist Schuldsprüche wegen fahrlässiger Tötung.

Nach Überzeugung der Schwurgerichtskammer verursachten der 28-jährige Hamdi H. und der 25-jährige Marvin N. am 1. Februar vergangenen Jahres im Stadtzentrum von Berlin einen schweren Unfall, in dessen Folge ein 69-jähriger Unbeteiligter starb, wie eine Gerichtssprecherin mitteilte.

Die beiden rasten dem Gericht zufolge mit Geschwindigkeiten von bis zu 170 Stundenkilometern und durchgedrückten Gaspedalen über den Kurfürstendamm und missachteten dabei mehrere rote Ampeln. An einer Kreuzung krachte Hamdi H. schließlich in den Wagen des 69-Jährigen, dessen Ampel auf Grün gestanden hatte. Der Mann starb noch am Unfallort.

Der Unfallort habe wie ein "Schlachtfeld" ausgesehen, sagte der Vorsitzende Richter Ralph Ehestädt der Sprecherin zufolge in seiner Urteilsbegründung. Die Angeklagten hätten den möglichen Tod eines Dritten bewusst billigend in Kauf genommen. Damit sei juristisch von einem bedingten Tötungsvorsatz auszugehen.

Darüber hinaus hätten die Angeklagten das Mordmerkmal des gemeingefährlichen Tatmittels erfüllt. Sie hätten ihre schweren und PS-starken Autos nicht mehr unter Kontrolle gehabt und damit eine hohe Zahl von Menschen in Gefahr gebracht. Mit seinem Urteil folgte das Gericht den Anträgen der Staatsanwaltschaft.

Der Vorsitzende Richter betonte zugleich, der Fall sei mit anderen derartigen Vorfällen im Straßenverkehr nicht vergleichbar. Den Ausschlag gegeben hätten die Summe der einzelnen Tatumstände sowie die Persönlichkeiten der Angeklagten.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) wertete das Urteil als richtungsweisendes Signal. "Seit heute ist klar: Wer bei extremer Geschwindigkeitsüberschreitung über mehrere rote Ampeln rast, nimmt den Tod von Menschen billigend in Kauf und setzt sein Fahrzeug als gemeingefährlichen Gegenstand ein", erklärte GdP-Bundesvorsitzender Oliver Malchow. "Dadurch wird der Raser zum Mörder."

Auch der Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), Rainer Wendt, bezeichnete das Urteil als "deutliches Zeichen an alle diejenigen, die glauben, aus Eigensucht das Leben anderer Menschen gefährden zu dürfen".

Das tödliche Rennen von Berlin, aber auch andere ähnliche Fälle hatte die Debatte um eine Strafverschärfung für Raser befeuert. Bislang droht Rasern nur ein Bußgeld von in der Regel 400 Euro und ein kurzfristiges Fahrverbot.

Im Bundesrat verabschiedeten die Länder Ende September bereits eine Gesetzesinitiative, wonach die Teilnahme an und die Veranstaltung von illegalen Autorennen mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren geahndet werden kann. Wenn jemand dabei ums Leben kommt, drohen sogar bis zu zehn Jahre Gefängnis.

Ein vom Bundesverkehrsministerium vorgelegter Gesetzentwurf sieht ebenfalls einen Strafrahmen von bis zu zehn Jahren Haft vor. Der Gesetzentwurf befindet sich nach Ministeriumsangaben derzeit noch in der Ressortabstimmung.