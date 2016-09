Immer mehr Beschäftigte haben überlange Arbeitszeiten und Wochenenddienst

Arbeitnehmer sind hierzulande immer länger und immer häufiger auch am Wochenende oder abends im Einsatz. Die Zahl der Beschäftigten, die regelmäßig länger als 48 Stunden pro Woche arbeiten, stieg in den vergangenen 20 Jahren um gut 30 Prozent auf 1,7 Millionen im Jahr 2015, wie aus einer am Freitag veröffentlichten Antwort des Bundesarbeitsministeriums auf eine Anfrage der Linken-Bundestagsfraktion hervorgeht.

Im Jahr 1995 hatten 1,3 Millionen Arbeitnehmer überlange Arbeitszeiten; im vergangenen Jahr waren es 1,7 Millionen und damit 4,8 Prozent der abhängig Beschäftigten, wie das Bundesarbeitsministerium mit Verweis auf Zahlen des Statistischen Bundesamtes mitteilte.

Etwa jeder vierte Arbeitnehmer muss demnach am Wochenende ran: Im vergangenen Jahr arbeiteten 8,8 Millionen abhängig Beschäftigte "ständig" oder "regelmäßig" am Wochenende. Frauen sind dabei etwas häufiger betroffen als Männer.

Das Arbeitsministerium verwies darauf, dass der Anteil der Beschäftigten mit Wochenendarbeit vor allem zwischen 1995 und 2010 "deutlich" gestiegen sei - von etwa sechs Millionen Betroffenen auf 8,3 Millionen. Es betonte zudem, dass im Umkehrschluss die Zahlen zeigten, dass drei Viertel der abhängig Beschäftigten nie oder nur gelegentlich am Wochenende arbeiten.

Während 1996 nur 15,6 Prozent der abhängig Beschäftigten häufig abends arbeiten mussten, lag der Anteil den Zahlen zufolge im Jahr 2015 mit knapp 8,8 Millionen Betroffenen bei mehr als 24 Prozent. Nachtarbeit mussten demnach im vergangenen Jahr knapp 3,3 Millionen und damit gut neun Prozent der Beschäftigten leisten - 1995 waren es noch 7,6 Prozent.

Auch bei der Abend- und Nachtarbeit verwies das Ministerium auf den Umkehrschluss. Drei Viertel der abhängig Beschäftigten müssten nie oder nur gelegentlich am Abend arbeiten; 90 Prozent nie oder nur gelegentlich in der Nacht, hieß es in der Antwort auf die Linken-Anfrage weiter.

Die Schichtarbeit nahm in den vergangenen Jahren ebenfalls zu. Im Schichtdienst arbeitet demnach aktuell etwas mehr als jeder sechste, 20 Jahre zuvor dagegen nur gut jeder achte. 1995 waren es demnach 3,8 Millionen Beschäftigte, im vergangenen Jahr 5,6 Millionen.

Die Linke warnte angesichts der Zahlen vor einer weiteren Flexibilisierung der Arbeitszeiten. "Immer mehr Menschen arbeiten schon jetzt abends, nachts oder am Wochenende", erklärte Linken-Sozialexpertin Jutta Krellmann. Anstatt der Ausbreitung atypischer Arbeitszeiten und den damit verbundenen gesundheitlichen Risiken "einen Riegel vorzuschieben", wolle Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) das Arbeitszeitgesetz "noch weiter aufweichen", kritisierte sie. Dies sei ein "schlechter Witz".

Krellmann schlug eine wirksame Anti-Stress-Verordnung und die Reduzierung der wöchentlichen Höchstarbeitszeit vor. Dies wären "wegweisende Signale".